Tässä se lentää – Elon Muskin Mars-raketti

Teknologiamiljardööri Elon Muskin SpaceX-yhtiö kertoo ottaneensa merkittävän edistysaskeleen kohti suunniteltuja Mars-lentoja.

Starhopper-avaruusaluksen yksimoottorinen prototyyppi nousi koelennolla onnistuneesti 150 metrin korkeuteen Texasissa sijaitsevan laukaisukeskuksen ylle. Alus myös laskeutui suunnitellulla tavalla.

– Onnittelut koko SpaceX-ryhmälle, Musk kirjoitti tiistaina järjestetyn koelaukaisun jälkeen Twitterissä.

CNET-sivuston mukaan Starhopperin aiempia testilentoja jouduttiin lykkäämään useita kertoja teknisten ongelmien vuoksi. Tiistain lennostakaan ei selvitty täysin ilman vaurioita, sillä aluksen takaosasta irtosi kuvakaappausten perusteella ainakin typpisäiliö.

Boca Chican laukaisuaseman lähettyvillä asuvia varoitettiin etukäteen mahdollisten ongelmien aiheuttamista paineaalloista. Asukkaita kehotettiin poistumaan rakennuksista lemmikkiensä kanssa välttääkseen lasinsirpaleiden aiheuttamat vahingot.

Elon Muskin mukaan lopullinen Starship-alus varustetaan kuudella tai seitsemällä rakettimoottorilla. Laukaisu on tarkoitus suorittaa SpaceX:n Super Heavy -rakettimoottorin avustuksella.

SpaceX suunnittelee lähettävänsä ihmisiä Marsin pinnalle uuden sukupolven avaruusaluksella jo ensi vuosikymmenen puolella.

I have received another hand delivered Alert notice as SpaceX will conduct Space Flight Activities today, August 27, 2019 from 4:00 p.m. to 7:00 p.m. 🤠🔥🚀🔥@NASASpaceflight pic.twitter.com/Av8adezZby

— Mary (@BocaChicaGal) August 27, 2019