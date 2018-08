Ydinpommeja Marsiin? Elon Musk riidassa planeetasta

SpaceX:n toimitusjohtaja Elon Muskin mukaan Marsissa on tarpeeksi hiilidioksidia, jotta siitä voitaisiin tehdä asuttava, kertoo uutissivusto New York Post. Tutkijat ovat eri mieltä.

– Marsin maaperään on sitoutunut valtava määrä hiilidioksidia, joka vapautuisi lämmittämällä. Mikä tahansa suuri ja kivinen kappale voidaan tehdä maankaltaiseksi saamalla aikaan tarpeeksi energiaa keinotekoisen tai luonnollisen (aurinko) fuusioreaktion kautta, Musk twiittaa vastauksenaan Discovery Magazinelle.

Heinäkuun lopulla julkaistun tutkimuksen mukaan planeetalla ei ole tarpeeksi hiilidioksidia. Siten Marsista ei voitaisi tehdä nykyteknologian avulla asuttavaa.

Elon Musk on ehdottanut Marsin maankaltaistamista (terraformaatio), jotta sinne voitaisiin lähettää siirtokuntia asumaan.

Marsin maankaltaistamisen kannattajat ovat esittäneet erilaisia strategioita ja ehdottaneet teknologioita, joiden avulla Marsin kiviin ja ikijäähän sitoutunutta kasvihuonekaasua voitaisiin vapauttaa ja sitä kautta vahvistaa planeetan ilmakehää. Vahvistettu Marsin ilmakehä sitoisi lämpöä ja loisi olosuhteet vedelle Marsin pinnalla – mikä on kaikelle elämälle välttämätöntä.

Esillä on ollut, että nopein ja tehokkain tapa tähän olisi pommittaa Marsin napajäätiköitä ydinpommeilla.

Muskin mukaan ensimmäistä planeettojen välistä avaruusalusta rakennetaan. Hän kertoi viime vuoden syyskuussa lähettävänsä BFR-aluksen Marsiin vuonna 2022. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

Ensimmäisten lentojen on tarkoitus olla miehittämättömiä, minkä jälkeen yhtiö aloittaa pysyvän Mars-siirtokunnan rakentamisen.

There’s a massive amount of CO2 on Mars adsorbed into soil that’d be released upon heating. With enough energy via artificial or natural (sun) fusion, you can terraform almost any large, rocky body.

— Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2018