Elon Musk yllättää: Jakoi Lordin euroviisuvideon

Tesla-sähköautoistaan ja SpaceX-avaruusteknologiayhtiöstään tunnettu miljardööri Elon Musk vihjaa Twitterissä kenties hieman yllättäen pitävänsä Eurovision laulukilpailusta.

Teslan käyttäjätilillä kysyttiin seuraajilta, mitä nimiä ihmiset ovat antaneet autoilleen. Musk itse vastaa nimenneensä autonsa ”Eurovisioniksi”. Toisessa tviitissä hän kertoo omistavansa myös muun muassa Blood-, Gandalf the Grey- ja Superdraco -nimiset Teslat.

Elon Musk jatkaa euroviisukommenttaan jakamalla videon suomalaisen Lordin Hard Rock Hallelujah -kappaleesta.

– Olen halunnut mennä paikan päälle siitä lähtien, kun se suomalainen hevibändi voitti, Musk sanoo.

Lordi voitti kappaleella Kreikan Ateenassa vuonna 2006 järjestetyt euroviisut.

Been wanting to go ever since that Finnish metal band won https://t.co/KksntCDsAw https://t.co/jWobnioBgN

— Elon Musk (@elonmusk) May 7, 2019