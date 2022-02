Elon Musk: Uusi avaruusalus on lähes valmis

SpaceX-yhtiön perustaja Elon Musk kertoo suhtautuvansa toiveikkaasti siihen, että uusi Starship-avaruusalus olisi valmis lentoon jo lähikuukausien aikana.

Teknologiamiljardöörin mukaan jatko on kiinni Yhdysvaltain ilmailuhallinto FAA:n lupaprosessin etenemisestä. Ympäristöarviota odotetaan maaliskuuhun mennessä.

– Arviomme mukaan saamme viranomaisten hyväksynnän ja laitteiston valmiiksi samoihin aikoihin. Toivottavasti siis parin kuukauden sisällä, Elon Musk sanoi BBC:n mukaan tiedotustilaisuudessa.

SpaceX on rakentamassa toista Starship-aluksen laukaisukeskusta Floridassa sijaitsevaan Kennedyn avaruuskeskukseen.

Noin 120 metrin korkuinen Starship on kaikkien aikojen suurin avaruusalus. Sen ensimmäinen vaihe eli Super Heavy -kantoraketti saavuttaa noin 75 meganewtonin työntövoiman, kun kuulennoilla käytettyjen Saturn V -rakettien työntövoima oli 35 meganewtonia.

Ensilennollaan Starship kiertää maapallon ympäri kerran 90-minuuttisen lennon aikana ja laskeutuu Hawaijin lähelle. Ensimmäinen vaihe pudotetaan Meksikonlahdelle.

Jatkossa myös Super Heavy laskeutuu hallitusti maalla tai merellä sijaitsevalle alustalle, jotta laitetta voidaan käyttää uudelleen. Boca Chican laukaisutornin mekaaniset ”käsivarret” voivat ottaa kantoraketin kiinni.

Elon Muskin tavoitteena on aloittaa Mars-lennot lähivuosina. Starship-alusta tarjotaan myös kaupallisille toimijoille, joista kuullaan Muskin mukaan lisätietoja lähitulevaisuudessa.

A fully and rapidly reusable launch vehicle is key to a future in which humanity is out exploring the starshttps://t.co/HJJLlJONoq

— SpaceX (@SpaceX) February 11, 2022