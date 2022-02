Elon Musk: Miksi perinteinen media on pelkkää vihan virtaa?

Teslan toimitusjohtajana ja SpaceX:n perustajana tunnettu teknologiamiljardööri Elon Musk arvostelee perinteisen median toimintaa.

Hänen mukaansa keskittyminen kielteisiin teemoihin ja pessimistisiin ennusteisiin vääristää ihmisten kuvaa todellisuudesta. Muskin mukaan on perusteltua kysyä, miksi media on muuttunut ”leppymättömäksi vihan virraksi”.

– Suurin osa uutismedioista pyrkii vastaamaan kysymykseen: mitkä ovat pahimpia asioita, joita maapallolla tapahtuu tänään? Se on iso planeetta! Toki joitakin pahoja asioita tapahtuu jossain päin, mutta vain niihin keskittyminen ei anna osuvaa kuvaa todellisuudesta, Elon Musk tviittaa.

Yrittäjän mukaan maailman tapahtumista on vaikea pysyä nykyään kärryillä masentumatta.

Teslaa koskevassa uutisoinnissa on keskitytty viime aikoina Kaliforniassa valmisteltaviin oikeustapauksiin ja arvopaperimarkkinoita valvovan SEC:n haasteeseen. SEC:n tapauksen taustalla ovat Elon Muskin aiempien lausuntojen pörssivaikutukset.

Most news outlets attempt to answer the question: “What are the worst things happening on Earth today?”

It’s a big planet! Obviously, some bad things are happening somewhere at any given time, but focusing relentlessly on those does not give an accurate picture of reality.

— Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2022