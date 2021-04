Elon Musk: Kolari-Tesla ei ollut automaattiohjauksella

Teslan toimitusjohtaja Elon Musk sanoo Twitterissä, että kolariin joutunut Tesla-auto ei kulkenut automaattiohjauksella.

Verkkouutiset kertoi aiemmin Yhdysvalloissa Houstonin pohjoispuolella sattuneesta onnettomuudessa, missä Tesla-merkkinen auto törmäsi puuhun. Auton kyydissä olleet kaksi miestä kuolivat.

Asiasta kertoi alun perin Wall Street Journal. WSJ:n haastattelema poliisi sanoi, että on melko todennäköistä, ettei kukaan ollut auton ratissa ja ajoneuvo kulki todennäköisesti automaattiohjauksella.

Musk kiistää poliisin väitteet. Hän perustelee näkemystään sillä, että tähän mennessä palautetut tietolokit osoittavat, että autossa ei oltu otettu käyttöön automaattiohjausta.

– Lisäksi tavallinen automaattiohjaus vaatisi kaistalinjojen kytkeytymisen päälle, mitä tällä kadulla ei ollut, Musk kirjoittaa.

Your research as a private individual is better than professionals @WSJ!

Data logs recovered so far show Autopilot was not enabled & this car did not purchase FSD.

Moreover, standard Autopilot would require lane lines to turn on, which this street did not have.

— Elon Musk (@elonmusk) April 19, 2021