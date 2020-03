Elokuvateatterit sulkeutuvat USA:ssa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Los Angelesin ja New Yorkin kaikki filminäytökset loppuvat koronaviruksen vuoksi.

New Yorkissa määräys koskee myös yökerhoja sekä pieniä teattereita ja konserttipaikkoja. Ravintoloiden toiminta rajataan ruokatoimituksiin.

Elokuvakaupunki Los Angelesissa sulkeutuvat lisäksi esimerkiksi kuntosalit, keilaradat, baarit ja vastaavat.

– Tämä ei ole päätös jonka teen kevyesti. Nämä paikat ovat kaupunkimme sydän ja sielu. …Mutta kaupunkimme edessä on ennennäkemätön uhka ja meidän on vastattava sota-ajan kaltaisella asenteella, New Yorkin pormestari Bill de Blasio sanoi lausunnossaan.

USA:n elokuvateattereissa oli koronaviikonvaihteessa vähemmän katsojia kuin 22 vuoteen. Jopa syyskuun 2011 terrori-iskujen jälkeisenä viikonloppuna katsojia oli enemmän. Nyt koronavirus leikkasi ehkä kolmanneksen kävijöistä. Yli sata teatteria oli jo sulkenut ovensa.

Suomessa Finnkino kertoi viikonvaihteessa myyvänsä pienempiin elokuvatattereidensa saleihin enää 60 prosenttia istuimista ja suurempiin saleihin enintään 99 paikkaa, jotta katsojat voivat istua väljemmin. Teattereissa on lisätty siivouskertojen määrää ja sarjalippujen voimassaoloa jatketaan.

Viikonlopun katsotuin elokuva USA:ssa oli Pixar-animaatio Eteenpäin, joka sai vain noin 10,5 miljoonaa dollaria toisena viikonloppunaan. Pudotus oli pelkkiä menestyselokuvia vuodesta 1995 alkaen tuottaneen superyhtiön historian suurin. Toiseksi tullut kristitystä kantrilaulajasta kertova I Still Believe sai 9,5 miljoonaa dollaria.