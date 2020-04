Elokuvahistoriaa: Korona esti teatterit – striimistä isot tulot

Dreamworkin 2015 julkistaman animaatioelokuvan jatko-osa Trolls: Maailmankiertue on saavuttanut erityisen merkkipaalun. Koronan vuoksi elokuva ei ehtinyt teatterilevitykseen, mutta on nyt tehnyt kolmessa viikossa enemmän rahaa kuin vuoden 2015 Trolls teki viiden kuukauden aikana teatterilevityksessä.

Wall Street Journalin mukaan Universal päätti ottaa riskin ja odottamisen sijaan laittaa filmin digilevitykseen 19,99 dollarin vuokrahintaan. Se kannatti.

Menestyksen jälkeen yhtiö toteaa nyt, että ratkaisu oli poikkeuksellinen ja ”ehdottomasti uskomme teatterikokemukseen”.

Trollien maailmankiertuetta oli ehditty markkinoida paljon ennen sen aiottua teatteriensi-iltaa 10. huhtikuuta. Monesta muusta hetken elokuvasta poiketen ensi-iltaa ei siirretty, vaan filmi tuotiin vuokralle katsottavaksi muun muassa Apple TV:lle.

Filmi on tuonut lähes 100 miljoonan dollarin tulot eli sitä on vuokrattu noin viisi miljoonaa kertaa. Elokuvateatterien ystävät pelkäävät, että tapa yleistyy.

Universal toi maaliskuussa 20 dollarin digivuokralle suoraan neljä muuta elokuvaa. Ne ovat tuottaneet yhteensä noin 60 miljoonan dollarin tulot.

Universal and AMC have had some words today about the distribution of future films in the post-pandemic #boxoffice era. Studio just released the statement below clarifying that premium VOD will only be for certain films when it ”makes sense”. pic.twitter.com/cD1BGmZIZs

— Gitesh Pandya (@GiteshPandya) April 29, 2020