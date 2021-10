Elokapinalla mielenosoitus jälleen Valtioneuvoston linnan edustalla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Helsingin poliisin mukaan mielenosoitus on sujunut rauhallisesti.

Ympäristöliike Elokapina on aloittanut tänään klo 13.00 mielenosoituksen Valtioneuvoston linnan ulkopuolella Helsingissä. Helsingin poliisin mukaan kyseessä on pieni mielenosoitus ja se on sujunut rauhallisesti.

Poliisin tehtävä on turvata yleinen järjestys ja turvallisuus sekä mielenosoittajien ilmaisunvapaus, Helsingin poliisi tiedotti asiasta Twitterissä.

Elokapina aloitti pienen mielenosoituksen Valtioneuvoston linnan ulkopuolella kello 13.00. Mielenosoitus on sujunut rauhallisesti. Poliisin tehtävä on turvata yleinen järjestys ja turvallisuus sekä mielenosoittajien ilmaisunvapaus. #Helsinki #poliisi — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) October 26, 2021