Elokapina siteerasi väärin poliisin twiittejä

Järjestö referoi viranomaista valikoiden.

Poliisi myönsi sunnuntaina arvioineensa väärin turvauhan Elokapinan perjantaisessa mielenosoituksessa valtioneuvoston linnalla Helsingin Senaatintorilla. Tätä edeltänyttä sananvaihtoa asiasta kuitenkin käytiin virheellisellä pohjalla.

Elokapina lähetti lauantaina tiedotteen perjantain mielenosoituksestaan. Tiedotteen otsikon mukaan ”Elokapina kommentoi poliisin twittersekoilua”.

– Elokapina katsoo, että erikoisin poliisin eilisistä (perjantaisista) ulostuloista oli twiitti, jossa Helsingin poliisi ilmoitti, ettei hyväksy valtiojohtoon vaikuttamista. On huomionarvoista, että demokraattisen valtion poliisi irtisanoutuu demokratiasta tuomitsemalla valtionjohtoon vaikuttamisen mieltä osoittamalla, joka on demokratian keskeinen instrumentti, Elokapina totesi tiedotteessaan.

Tiedotteen poliisia koskenut väite ”ettei hyväksy valtiojohtoon vaikuttamista” oli irrotettu kokonaisuudesta. Todellisuudessa poliisi oli twiitannut lukittautumisella ja uloskäyntien miehittämisellä tapahtuvasta valtiojohtoon vaikuttamisesta.

Asia ilmenee Helsingin poliisin neljästä twiitistä perjantaina. Niissä todettiin näin:

– Osa Elokapinan mielenosoittajista on lukittautunut Valtioneuvoston linnan edustalle. Valtioneuvoston linnan uloskäyntien miehittämistä ja valtiojohtoon vaikuttamista ei hyväksytä. Poliisi tulee antamaan poistumiskäskyn ja niskoittelevat henkilöt tullaan ottamaan kiinni.

– Ylikomisario Jarkko Lehtisen mukaan väkijoukko on tunkeutunut valtioneuvoston alueelle siten, että kulku rakennuksen sisään tai ulos on estynyt. Tunkeutumisella on luotu turvallisuusuhka, jolla on pyritty vaikuttamaan valtioneuvoston meneillään olevaan istuntoon.

– Valtioneuvoston rakennukset nauttivat erityistä julkisrauhan suojaa, jolla turvataan valtion päätöksentekokykyä. Suomessa ei ole hyväksyttyä vaikuttaa valtioneuvoston jäseniin rajoittamalla, uhkaamalla tai painostamalla.

– Valtioneuvoston sisällä olevien henkilöiden liikkumisen kontrollointia voidaan pitää tietyssä mielessä jonkinasteisena väkivallan uhkana, ylikomisario Jarkko Lehtinen toteaa.

Poliisin mukaan ”Elokapina ei ilmoittanut mielenosoituksesta etukäteen poliisille, joten poliisilla tai rakennuksen henkilökunnalla ei ollut mahdollisuutta neuvotella mielenosoittajien kanssa mielenosoituksen paikasta. Mielenosoittajat estivät molemmilta sisäänkäynneiltä kulun rakennukseen. Osa mielenosoittajista kiinnittyi toisiinsa putkien avulla. Osa liimasi kätensä rakennuksen ikkunaan. Ja osa kiinnittyi lukkojen avulla rakennuksen ovien kahvoihin siten, että poliisin piti irrottaa yksi kahvoista. Ritarikadun puoleisen sisäänkäynnin puolelle mielenosoittajat rakensivat metallisen telineen, jossa roikkui henkilöitä. Metalliteline esti liikennettä kulkemasta.”

Poliisi otti mielenosoituksesta kiinni 52 henkilöä. Heitä epäillään muun muassa niskoittelusta, törkeästä julkisrauhan rikkomisesta ja kokouksen estämisestä.

Elokapina kertoi lauantain tiedotteessaan, että he odottivat valtiovarainministeri ”Annika Saarikkoa keskustelemaan kanssamme rakennuksen ulkopuolella”.

Lauantaina poliisi kertoi tiedotteessaan, että valtioneuvoston linnan turvallisuushenkilökunta olisi ohjannut rakennuksessa olleita päättäjiä ulos vaihtoehtoisten reittien kautta ”turvallisuustilanteen heikentymisen takia”. Tämä herätti uutta huomiota paikalla olleiden päättäjien kiistettyä asian, ja sunnuntaina poliisi siis myönsi virheensä sanoen syyksi väärinkäsitykset.

– Poliisin kokemuksen mukaisesti sovituista asioista ei ole pidetty kiinni ja mielenosoittajat eivät ole noudattaneet turvallisuusviranomaisten määräyksiä, poliisi totesi lauantain tiedotteessa.

