Elokapina ei aio poistua – vaatii hallitukselta toimia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Mielenosoittajat vaativat hallitukselta ”totuudellista kriisiviestintää”.

Helsingissä poliisi on aloittanut Mannerheimintien uudelleen tukkineiden Elokapina-mielenosoittajien kiinniotot. Mielenosoittajien mukaan poliisi on antanut tätä ennen jo poistumiskäskyn, mutta he eivät aio poistua vapaaehtoisesti.

– Väkivallattomat mielenosoittajat eivät aio poistua paikalta ennen tietoa siitä, että totuudellinen kriisiviestintä suomalaisille aloitetaan, Elokapina kertoo yhteisöpalvelu Twitterissä.

Mielenosoittajat kertovat lähettäneensä pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitukselle viestin, jossa vaaditaan säännöllisen koronaviestintää vastaavan tiedotuksen aloittamista ilmastokriisistä heti maanantaista lähtien.

– Pysymme paikalla, kunnes otatte tilanteen vakavasti, viestissä kerrotaan.

Poliisi on klo 17:12 antanut poistumiskäskyn ja aloittanut kiinniotot paikalta. Väkivallattomat mielenosoittajat eivät aio poistua paikalta ennen tietoa siitä, että totuudellinen kriisiviestintä suomalaisille aloitetaan. pic.twitter.com/SEYuxQnSUx — Elokapina – Extinction Rebellion Finland (@elokapina) June 20, 2021

Lähetimme tämän viestin tänään kaikille hallituspuolueiden kansanedustajille. Tiedämme että ilmastotoimien nopeuttaminen on teille vaikeaa. Ymmärrämme että ilmastokriisin seurauksista on vaikea puhua ääneen. Tämä on kuitenkin ihmiskunnan kohtalonkysymys. pic.twitter.com/JKzN9srSor — Elokapina – Extinction Rebellion Finland (@elokapina) June 20, 2021