Ellie syntyi 21-viikkoisena – nyt kuulemassa presidentin puhetta

USA.n Valkoisen talon mukaan Ellie Schneider on iloinen ja terve kaksivuotias äitiään Robin Schneideria loputtomasti ilahduttava tyttö.

Kaksi vuotta sitten Elie, koko nimeltään Eliora Kimberlee Schneider teki historiaa. Hän syntyi maailmaan vain 21 viikon ja kuuden päivän ikäisenä.

Tuolloin virvoitusjuomatölkin kokoinen tyttö painoi noin 0,4 kiloa. Ellie on yksi nuorimmista koskaan USA:ssa syntyneistä eloon jääneistä lapsista.

Presidentti Donald Trump kutsui Ellien ja äidin vieraikseen viime yönä Suomen aikaa kuulemaan pitämäänsä Kansakunnan tila -puhetta.

Keskoseksi määritellään alle 37 viikon ikäisinä syntyneet vauvat.

Ellie Schneider, Juan Guaidó, Townsend Williams, Kayla Mueller, and Rush Limbaugh: The Top 5 Most Beautifully Stunning Moments at the State of the Union https://t.co/pCvhyw0Vuo

— CBN News (@CBNNews) February 5, 2020