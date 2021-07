Elintarvikkeiden hintapaineet kovat – suuryhtiöt testaavat sietokykyä pian

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Amerikkalaisyhtiöt yrittävät siirtää raaka-aineiden nousua hintoihin. Inflaation pysyvyydestä on kaksi koulukuntaa.

Yhdysvaltalaiset suuryhtiöt testaavat loppuvuonna, millainen on kuluttajien sietokyky hinnannousuihin, arvioi yhdysvaltalainen talouslehti The Wall Street Journal.

Yhdysvalloissa inflaatio on kiihtynyt viimeisten tilastojen mukaan jo yli viiden prosentin. USA:ssa inflaatioarvoissa on kaksi koulukuntaa: niitä, jotka uskovat kiihtymisen olevan siirtymäajan ilmiö ja niitä, jotka uskovat korkeammasta inflaatiosta tulevan pysyvä ilmiö. Jos jälkimmäin koulukunta on oikeassa, hintojen nousu heijastuu pienellä viiveellä palkkoihinkin sekä korkoihin, joiden nousu kolhii perinteisesti mm. osakemarkkinoita.

Inflaatiota on kiihdyttänyt muun muassa polttoaineiden, valmistusmateriaalien, viljan ja kuljetusten nousu. The Wall Street Journalin mukaan hinnat heijastuvat vääjäämättä ”metalleista Oreo-kekseihin”.

Lehden tiedustelun mukaan eräät amerikkalaisyhtiöt aikovat korottaa hintojaan jopa inflaatiotahtia nopeammin, koska uskovat kuluttajien ne nielevän. Toiset yhtiöt ovat taas epäileväisempiä, kyetäänkö kustannusnousua siirtämään hintoihin.

– Ympäristössä, jossa inflaatio jatkaa nousemistaan vuosineljännes toisensa jälkeen, tulee eteen raja kyvyllemme nostaa hintoja, kertoo monialayhtiö Fastenalin talousjohtaja WSJ:lle.

WSJ:n mukaan inflaatiolaukassa oleellista onkin, kuinka hieman erilaisessa tilanteessa olevat yritykset kykenevät viemään raaka-aineiden hinnannousut tuotteisiinsa. Lehden kyselyn mukaan tusinasta suurimmasta yhtiöstä suurin osa on kyennyt viemään hintapaineet tuotteisiinsa ja moni aikoo tehdä niin jatkossakin.

Suomessakin markkinoilla pohditaan, kuinka kauan osakkeiden ja asuntojen nousu voi jatkua. Viimeksi Suomen Pankin entinen pääjohtaja Sirkka Hämäläinen arvioi, että Suomi kuten muu Eurooppa elää talouskuplan aikaa.