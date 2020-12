Elintarviketeollisuus: Työpaikat veitsen terällä pk-yrityksissä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tunnelma elintarviketeollisuudessa on kolea ja odotukset tuleville kuukausille ovat vaisut.

Elintarviketeollisuusliiton tuoreen talouskatsauksen mukaan yritysten saamat tilaukset ovat vähentyneet ja pandemian aiheuttamat vaikeudet alkaneet näkyä tuotannossa.

– Osasimme odottaa näkymien heikentymistä. Jälkisyklisenä toimialana kaikki talouden häiriöt heijastuvat elintarviketeollisuuteen muita toimialoja myöhemmin, Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Pia Pohja sanoo.

Hänen mukaansa tilanne on haasteellinen etenkin suurelle joukolle pieniä ja keskisuuria elintarvikeyrityksiä, joita alan yrityskannasta on valtaosa ja joiden rahoituksellinen asema on usein heikompi kuin suurilla yrityksillä.

Pohja muistuttaa, että pk-yritykset ovat tärkeitä työllistäjiä ja lisäksi tiedetään, että elintarviketeollisuudella on teollisuuden toimialoista suurin välillinen vaikutus maamme työllisyyteen.

– Tämän välillisen vaikutuksen vuoksi korona-ajan ahdinko tulee toteutuessaan valitettavasti näkymään myös muiden toimialojen ja eri maantieteellisten alueiden työllisyyden ja verotulojen laskuna. Työpaikkojen takaisin saaminen vaatii kovaa työtä, minkä vuoksi nyt on tehtävä kaikki mahdollinen ruoka- ja juomayritysten jatkuvuuden ja työllistävyyden turvaamiseksi, Pohja korostaa.

Hänen mukaansa koronapandemian ja talouden alamäen jatkuessa vaarana on, että jälkisyklinen aalto iskee elintarvikeyrityksiin rajusti.

– Vielä ei ole mahdollista sanoa, miten voimakkaasti eri tekijät vaikuttavat kulutuskäyttäytymiseen, mutta tilanteen pitkittyessä kulutus alkaa painua joka tapauksessa, Pohja arvioi.

Alan onneksi elintarvikkeista ei säästetä aivan ensimmäiseksi.

– Suomi syö -tutkimuksen mukaan suomalaiset antavat myös vahvan tuen kotimaiselle ruualle, sillä neljä viidestä pitää tärkeänä syödä sitä ja tukea siten työllisyyttä. Toisaalta ruokaostoksia on jo alettu suunnitella aiempaa tarkemmin ja kaupassa käydä harvemmin, Pohja toteaa.

Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta elintarvikkeiden vienti on talouskatsauksen mukaan vetänyt viime vuoden tahtiin. Ruotsi, Kiina, Viro ja Saksa olivat suurimmat vientikohteet tämän vuoden tammi-syyskuussa. Viennissäkin koronakriisi voi näkyä viiveellä, sillä taloudellinen tilanne on monissa maissa Suomeakin heikompi.

Pohja huomauttaa, että tänä vuonna suomalaiset viettävät joulua kotimaassa.

– Tehdään tästä kaikkien aikojen joulu suomalaiselle ruualle. Ostamalla kotimaisia ruokia ja juomia turvaamme elintarviketeollisuuden mahdollisuuksia työllistää ja selvitä vaikeimman yli, hän sanoo.