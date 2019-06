Elintarviketeollisuus huolissaan sääntelystä ja veroista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lisäsääntely ja verot heikentävät yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä.

Elintarviketeollisuusliiton ETL:n mukaan hallitusohjelmassa herättävät epävarmuutta ja huolta lukuisat työryhmissä selvitettävät asiat, jotka uhkaavat lisätä elintarvikeyrityksiin kohdistuvaa sääntelyä ja verotaakkaa. Liitto muistuttaa, että lisäsääntely ja verot heikentävät yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä.

ETL odottaa, että ala otetaan mukaan sitä koskevien selvitystöiden tekoon, lainsäädännön valmisteluun ja uudistusten toimeenpanoon.

– Hallitusohjelmassa halutaan yhtäältä parantaa kotimaisen elintarviketeollisuuden ja -jalostuksen toimintaedellytyksiä, mutta toisaalla nakerretaan alan kilpailukykyä ja toimintamahdollisuuksia sekä kotimarkkinoilla että viennissä, ETL:n toimitusjohtaja Pia Pohja toteaa tiedotteessa.

Hän on kuitenkin tyytyväinen ohjelmakirjaukseen, jonka mukaan päivittäistavaraliikkeet velvoitetaan jakamaan elintarvikkeiden kulutustietoja tietosuojan sallimissa rajoissa.

– Avoin tieto kuluttajien ostokäyttäytymisestä parantaa elintarvikeyritysten toimintamahdollisuuksia ja kannustaa investointeihin. Tiedon avaaminen hyödyttää koko ruokaketjua, Pohja huomauttaa.

Myönteistä on myös panostaminen ruokavientiin.

– Elintarvikkeiden viennissä on virinnyt paljon uusia avauksia ja yhä uudet yritykset ovat lähteneet hakemaan kasvua kansainvälisiltä markkinoilta. On tärkeää, että yritysten, viranomaisten ja Business Finlandin Food from Finland -ohjelman yhteistyömallia vahvistetaan pitkäjänteisesti niin, että se pystyy antamaan yrityksille hyödyllistä taustatukea viennissä.

Kiertotalouden edistämisessä painopisteen pitäisi Pohjan mielestä olla muualla kuin verotuksellisissa keinoissa.

– Esimerkiksi uusiutumattomista luonnonvaroista valmistettujen pakkausten verotuksen selvittämisessä on käytettävä vahvaa harkintaa, sillä tuotteita ja pakkauksia koskeva muu lainsäädäntö rajaa osin elintarviketeollisuuden pakkauskehitystä. Ratkaisujen löytämiseksi tarvitaan koko arvoketjuun ulottuvaa tarkastelua, Pohja painottaa.