Elintarvike- ja juoma-alan yritykset tähtäävät kasvuun

Pienet ja keskisuuret elintarvikeyritykset ovat aiempaa kasvuhakuisempia.

Kolme neljästä Juomien Suomi -toimialaraportista ja elintarvikealan pk-toimialabarometrin kyselyyn vastanneesta elintarvikkeita valmistavasta pk-yrityksestä pyrkii kasvamaan mahdollisuuksien mukaan tai on voimakkaasti kasvuhakuinen. Lähes puolet juomia valmistavista pk-yrityksistä ilmaisi olevansa voimakkaasti kasvua hakeva.

Alkoholilain uudistus, kulutuksen monet muutokset ja elämyksellisyyden hakeminen sekä talouden piristyminen sekä vientinäkymät ovat osaltaan siivittäneet juoma-alaa kasvuhakuisuuteen. On myös syntynyt paljon uusia juomia valmistavia yrityksiä.

– Alan kilpailukyvyn varmistamisessa tulisi tähdätä lisäarvon tuottamiseen. Uudistumiskeinoina niin elintarvikkeita kuin juomia valmistavat yritykset hyödynsivät eniten investointeja ja tuotetarjonnan kehittämistä. Juomavalmistajat hakivat uusiutumista myös suuntautumalla uusille markkinoille, rekrytoimalla henkilöstöä ja kouluttamalla henkilökuntaansa, kertoo toimialapäällikkö Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.

Kehittämistarvetta elintarvikealan yrityksissä koetaan olevan eniten myynnissä ja markkinoinnissa sekä tuotannossa ja sen materiaalitoimissa, tietotekniikassa, tuotekehityksessä ja laadussa.

Juomavalmistuksessakin näkyy hyvinvointitrendi

Perinteikäs juomateollisuus valmistaa nykyisin hyvin monenlaisia juomia niin kotimarkkinoille kuin vientiinkin. Juoma-ala on aiempaa monialaisempi, työllistävä ja uudistuva teollisuudenala. Erilaisia juomien valmistajia on muillakin toimialoilla.

Tuotetarjonta on laajentunut uudentyyppisiin tuotteisiin, kuten erilaisiin energia-, urheilu- ja hyvinvointijuomiin, juotaviin välipaloihin ja keittoihin. Tuttuja janonsammuttajia ovat esimerkiksi erilaiset kivennäis- ja lähdevedet, virvoitusjuomat ja myös monet alkoholipitoiset tuotteet.

– Kuluttajakäyttäytymisen sirpaloituminen on luonut markkinat monille erikois- ja lisäarvotuotteille. Esimerkiksi erilaisten kasviperäisten, hyvinvointia tukevien ja niin sanottujen free-from -tuotteiden tarjonta on vahvassa kasvussa. Ruokien ja juomien kulutusta ohjaavat monet arvot ja trendit maun ja elämyksellisyyden ohella. Laadun arvostus on nousussa, Hyrylä kertoo.

Vienti ja kansainvälistyminen kiinnostavat alan yrityksiä yhä enemmän. Monet juomia valmistavat yritykset ovatkin brändänneet tuotteensa kansainvälisille kuluttajamarkkinoille ja saaneet tunnustusta kansainvälisissä kilpailuissa. Alkoholijuomat ovat merkittävin elintarvikeviennin tuoteryhmä.

Elintarviketeollisuuden liikevaihto oli viime vuonna 10,8 miljardia euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 0,4 prosenttia.

Elintarviketeollisuudessa työskentelee 38 000 henkilöä lähes 1 800 yrityksessä. Juomia päätoimialanaan valmisti viime vuonna 140 yritystä. Toimialan liikevaihto oli 1,3 miljardia euroa. Alan monialaisuudesta ja monimuotoisuudesta johtuen erilaisia juotavia tuotetaan kuitenkin yli 200 yrityksessä.