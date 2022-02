Elinkeinoministerin mukaan ilmastotoimista luopuminen ei ole vaihtoehto

Mika Lintilän mukaan kohonneet energian hinnat koskettavat kaikkia Euroopan maita.

– Fossiilisten polttoaineiden osalta tilanne on pitkälti yhtenevä koko Euroopassa, sähkön osalta vaihtelua on enemmän. Vaikka sähkön hinta on noussut Suomessakin voimakkaasti, on sähkön hinta meillä merkittävästi alhaisemmalla tasolla kuin Keski-Euroopassa, sanoi elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) vastauksessaan välikysymykseen energia- ja polttoaineiden hinnasta.

Hänen mukaansa sähkön johdannaismarkkinoiden perusteella hinnat näyttäisivät laskevan ensi kesään mennessä takaisin normaalille tasolle. Pörssisähkön hinta on jo laskenut huipustaan. Joulukuun 2021 tietojen perusteella sähkön kuluttajahinta on noussut Suomessa myös muita Pohjoismaita selvästi vähemmän.

– Liikennepolttoaineiden hinnat ovat nousseet vuoden 2021 aikana etenkin raakaöljyn kallistumisen, mutta myös biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen kiristymisen ja biopolttoaineiden hintojen nousun myötä, Lintilä selitti.

Hän totesi, että hallitus vastasi perjantaina energian hinnan nousuun monella tarpeellisella ja tehokkaalla toimenpiteellä.

– Työmatkavähennyksen enimmäismäärä korotetaan tämän vuoden verotuksessa 8 400 euroon. Kilometrikohtaista matkakuluvähennystä omalla autolla kuljettaessa korotetaan myös 20 prosentilla määräaikaisesti vuodelle 2022. Kriisin keskellä painivalle maataloudelle valmistellaan helpotusta tuotantorakennusten kiinteistöveron väliaikaisella poistamisella. Tämä käydään vielä läpi myös komission kanssa, Lintilä luetteli.

– Ilmastoystävällisten investointien osalta valmistellaan lainatakausmalli kotitalouksille ja asunto-osakeyhtiöille. Tarkoituksena on vauhdittaa rakennusten energiatehokkuuden merkittävää parantumista ja lämmitysjärjestelmien rakentamista uusiutuvia energialähteitä hyödyntäviksi. Lisäksi ammattidieselverojärjestelmän valmistelu aloitetaan, hän jatkoi.

Lintilän mukaan pienituloisten kotitalouksien osalta energian hintojen nousua kompensoidaan myös suoraan yleisessä asumistuessa ja toimeentulotuessa. Toimeentulotuen asiakkaille Kela maksaa sähkölaskun joko kokonaan tai osittain.

– Lisäksi kevään 2023 hallitusneuvotteluihin mennessä valmistellaan tulo- ja alueperusteista kohdennettua tukijärjestelmää kotitalouksille, ministeri lupasi.

Lintilä huomautti, että ilmastotoimista luopuminen ei tässä tilanteessa ole vaihtoehto.

– Uusiutuva energia ei ole syy hintapiikkiin. Kestävä vastaus on tehdä enemmän investointeja puhtaaseen energiaan Euroopassa. Ilmastotoimista luopumisen hinta olisi huomattavasti ilmastotoimista aiheutuvaa hintaa korkeampi, hän sanoi.

Lintilän mukaan kaikki toimet, jotka vähentävät fossiilisen polttoaineen käyttöä vähentävät riippuvuuttamme muista maista ja parantavat samalla kauppatasetta.

– Sähköstämme yli 80 prosenttia ja jo lähivuosina liki kaikki tuotetaan hiilivapaasti uusiutuvilla ja ydinvoimalla, jolloin nouseva päästöoikeuksien hinta ei vaikuta siihen. Suomi tuo tällä hetkellä noin 20 prosenttia käyttämästään sähköenergiasta. Olkiluoto 3 ydinvoimalaitos ja nopeasti lisääntyvä tuulivoima tulevat jo tämän vuoden aikana lisäämään kotimaista sähköntuotantoa ja omavaraisuutta merkittävästi.