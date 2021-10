Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) mukaan uusien koronarajoitusten asettamista tulisi välttää kasvavista tartuntaluvuista huolimatta.

Kahden viime viikon aikana Suomessa on raportoitu yhteensä 7 154 tartuntaa, joka tekee 1 337 tartuntaa enemmän kuin edeltävän kahden viikon aikana. Samanaikaisesti sairaalahoidossa olevien rokottamattomien määrä on kasvanut. Suomessa rokottamattomia yli 12-vuotiaita on yhä lähes 800 000 ihmistä.

Asia on pohdituttanut myös hallituksessa. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) totesi Ylelle, että koronarajoitusten suhteen on aina olemassa hätäjarru, johon ei kuitenkaan haluta ensi sijassa turvautua.

Ministeri painottaa, että koronarajoitusten palauttaminen olisi sekä elinkeinoelämälle että kansalle ”erittäin kova takaisku”. Ponnistelujen keskiössä tulisikin ministerin mukaan yhä olla rokotekattavuuden nostaminen.

– Kyllä kaikki panokset tulee laittaa siihen, että me saavutamme riittävän korkean rokotusprosentin, koska se on ainut tapa jolla voimme pitää maata auki. Emme voi pitää voimassa koronarajoituksia vain sen takia, että osa porukasta ei halua ottaa rokotuksia, Lintilä toteaa Ylelle.

Mikäli koronatilanne yhä heikentyy, Lintilä pitää koronapassia varteenotettavana työkaluna esimerkiksi ravintoloissa.

– Tätä käytetään yleisesti eurooppalaisissa maissa ja toimii verrattain hyvin, hän sanoi.

Koronapassia koskevan lainsäädännön on määrä valmistua ensi viikon loppupuolella.