Elinkeinoministeri Mika Lintilä YU:lle: Meiltä loppuvat työntekijät

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ministeri varoittaa rajusti laskevan syntyvyyden seurauksista.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan valtiovallan on puututtava syntyvyyden laskun seurauksiin.

– Kansamme ikäpyramidi vääristyy, kun lasten ja nuorten osuus pienenee ja vastaavasti ikääntyvien ihmisten määrä kasvaa, Lintilä sanoo Ylöjärven Uutisissa julkaistussa Pirkanmaan lehtitalon haastattelussa.

Mika Lintilän mielestä valtiovalta ei voi komentaa ihmisiä ”synnytystalkoisiin”. Yhteiskunta voi kuitenkin kannustaa lasten hankintaan.

– Olemme täysin uudenlaisen tilanteen edessä. Elämme voimakkaan nousukauden aikaa ja maamme työllisyystilanne on hyvä. Perinteisesti hyvinä aikoina syntyvyys on kasvanut. Nyt suunta on päinvastainen, hän sanoo.

Syntyvien lasten määrän painuminen tänä vuonna reippaasti alle viidenkymmenen tuhannen on Mika Lintilän mukaan erittäin huolestuttavaa.

– Meiltä loppuvat työntekijät. Väestö vanhenee, huoltosuhde heikkenee, hän listaa.

– Hirtehisesti herätellen historiallisen alhaiset syntyvyysluvut johtavat siihen, että esimerkiksi kaikki tänä vuonna syntyvät lapset saavat aikanaan korkeakoulusta opiskelupaikan, ministeri huomauttaa.

Tänä vuonna eri korkeakouluihin pääsi runsaat 47 000 opiskelijaa.

Mika Lintilä varoittaa myös maanpuolustuksen tulevaisuudesta.

– Meillä on käytössä yleinen asevelvollisuus. Pienenevien ikäpolvien myötä reservimme koko romahtaa. Asia on ratkaistava kestävällä tavalla, hän sanoo.

Suomella ei elinkeinoministerin mukaan ole muuta vaihtoehtoa kuin suunnata katseet työperäiseen maahanmuuttoon.

– Osaavista työntekijöistä on maassamme aito pula. Kun yritysten työntekijät eläköityvät, uusien tekijöiden löytäminen ei ole itsestäänselvyys. Olemme menettäneet tällä hallituskaudella noin 60 000 työpaikkaa, kun yrityksien rekrytoinnit eivät ole onnistuneet, Mika Lintilä sanoo.

Hän korostaa, että pakolaisuus ja työperäinen maahanmuutto ovat eri asioita. Onnistunut kotouttaminen tarkoittaa Lintilän mukaan sitä, että myös pakolaiset saadaan työmarkkinoille.