Elinkeinoelämän luottamus yhä nousussa

Talouden veto oli marraskuussa vahvaa. Kokonaisuutena elinkeinoelämän luottamus jatkoi nousuaan.

– Vain palveluissa luottamuksen saldoluku laski aavistuksen, mutta odotukset lähikuukausille ovat sielläkin varsin myönteiset. Teollisuudessa ja rakentamisessa tilaukset ovat hyvällä tasolla, palveluissa ja vähittäiskaupassa myyntiodotukset ovat yhä positiiviset, sanoo Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtaja Sami Pakarinen.

Teollisuusyritysten luottamus nousi marraskuussa kaksi pistettä edelliskuukaudesta. Uusin lukema oli +24, kun saldoluku oli lokakuussa +22. Luottamusindikaattori on pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalla, joka on +1.

Rakennusyritysten luottamus parantui marraskuussa. Luottamusindikaattorin saldoluku oli +13 pistettä, joka on kolme pistettä enemmän kuin edelliskuussa. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on -6.

Palveluyritysten luottamusindikaattori laski marraskuussa. Saldolukema oli +18 pistettä, joka on yhden pisteen verran vähemmän kuin lokakuun tarkistettu lukema. Luottamus on pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalla, joka on +12.

Vähittäiskaupan luottamus nousi marraskuussa. Luottamusindikaattorin uusin pisteluku oli +17, joka on kolme pistettä enemmän kuin lokakuussa. Luottamusindikaattori on pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalla, joka on -1.

Sami Pakarisen mukaan kasvua rajoittavat isossa kuvassa nyt työvoiman saatavuusongelmat sekä korona.

– Lyhyellä aikavälillä olennaisinta on saada rokotuskattavuutta mahdollisimman korkeaksi ja nopeuttaa maahanmuuton lupabyrokratiaa. Hektisyyden keskellä julkista taloutta vahvistavia työllisyystoimia ei myöskään saisi unohtaa, Pakarinen toteaa tiedotteessa.