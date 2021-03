Elinkeinoelämän luottamus nousi hieman

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Teollisuusyritysten luottamus talouteen nousi maaliskuussa viisi pistettä edelliskuukaudesta.

– Koronatilanne heijastuu viime kevään tapaan enemmän palvelualoille ja kauppaan, joissa myyntiodotukset ovat kääntyneet uudelleen laskuun. Kokonaisuutena elinkeinoelämän luottamus kuitenkin nousi maaliskuussa, sillä teollisuuden lisäksi nyt myös rakentaminen palautuu, sanoo Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen.

Teollisuusyritysten luottamus nousi maaliskuussa viisi pistettä edelliskuukaudesta. Uusin lukema oli +3, kun saldoluku oli helmikuussa -2. Luottamusindikaattori on yhä lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa, joka on +1.

Rakennusyritysten luottamus koheni maaliskuussa. Luottamusindikaattorin saldoluku oli -16 pistettä, joka on seitsemän pistettä enemmän kuin edelliskuussa. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on -7, joten luottamus pysyi yhä selvästi keskiarvon alapuolella.

Palveluyritysten luottamusindikaattori laski maaliskuussa viime kuun tasolta. Saldolukema on -7 pistettä, joka on kolme pistettä vähemmän kuin helmikuussa ja yhä alle pitkän aikavälin keskiarvon, joka on +12.

Vähittäiskaupan luottamus pysyi ennallaan maaliskuussa. Luottamusindikaattorin uusin pisteluku oli -1, joka on sama kuin helmikuun lukema. Luottamusindikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on myös -1.

Pakarinen toteaa, että vaikka koronavirustilanne on yhä akuutti, on viime päivien kehityksessä nähtävissä myös positiivistakin.

– Kausivaihtelusta johtuen epidemiatilanne voi helpottaa nopeastikin, kuten nähtiin tapahtuvan myös viime keväänä. Nyt apuna ovat vielä rokotteet, joiden saatavuuskin paranee huhtikuussa merkittävästi. Siksi olisi hyvin tärkeää luoda ennakoitavuutta tuleville kuukausille kertomalla esimerkiksi, missä vaiheessa ja millä kriteereillä rajoituksia tullaan purkamaan, hän toteaa.