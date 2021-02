Elinkeinoelämän luottamus laski

Yritysten luottamus talouteen otti takapakkia helmikuussa.

– Tulevat viikot ovat varmasti vaikeita koronan kiihtymisen takia, mutta sitä tärkeämpää on pyrkiä katsomaan pidemmälle yli kriisin. Rokotustahdissa onnistuminen on parasta lääkettä myös talouteen, sanoo Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen.

Teollisuusyritysten luottamus laski helmikuussa kolme pistettä edelliskuukaudesta. Helmikuun lukema oli -3, kun saldoluku oli tammikuussa 0. Luottamusindikaattori on yhä lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa, joka on +1.

Rakennusyritysten luottamus heikkeni helmikuussa. Luottamusindikaattorin saldoluku oli -23 pistettä, joka on neljä pistettä vähemmän kuin edelliskuussa. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on -7, joten luottamus pysyi selvästi keskiarvon alapuolella.

Palveluyritysten luottamusindikaattori pysyi helmikuussa viime kuun tasolla. Saldolukema on -4 pistettä, joka on yhä selvästi alle pitkän aikavälin keskiarvon. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on +12.

Vähittäiskaupan luottamus laski helmikuussa. Luottamusindikaattorin uusin lukema on -1, joka on kaksi pistettä vähemmän kuin tammikuun lukema. Luottamusindikaattori on taas pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella, joka on -1.

Pakarisen mukaan toimialojen ja yritysten välillä erot ovat yhä suuria, mutta kevään edetessä ja taudin helpottaessa palautuminen voi olla ripeääkin.

– Rakentamisessa luottamus jatkoi rapautumistaan, vaikka asuntokauppa käy ennätystahtia. Teollisuudessa ja vähittäiskaupassa otettiin muutama taka-askel, mutta onneksi palvelualoilla luottamus piti pintansa edelliskuun tasolla, hän sanoo.