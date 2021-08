Elinkeinoelämän luottamus koheni hieman

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Luottamus jatkoi kohoamistaan rakentamisessa, vähittäiskaupassa ja teollisuudessa.

– Rakentamisen luottamus nousi plussalle ensi kertaa koronakriisin aikana. Palvelualoilla luottamus sen sijaan laski pitkästä aikaa. Taustalla on varmasti huoli rajoitustoimien epämääräisyydestä sekä koronakriisistä ulospääsyyn jatkuneen odotuksen kääntymisestä uudeksi pettymykseksi, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtaja Sami Pakarinen.

Teollisuusyritysten luottamus nousi elokuussa viisi pistettä edelliskuukaudesta. Uusin lukema oli +22, kun saldoluku oli heinäkuussa +17. Luottamusindikaattori on pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalla, joka on +1.

Rakennusyritysten luottamus parantui elokuussa. Luottamusindikaattorin saldoluku oli +5 pistettä, joka on kahdeksan pistettä enemmän kuin edelliskuussa. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on -7.

Palveluyritysten luottamusindikaattori laski elokuussa viime kuun tasolta. Saldolukema oli +15 pistettä, joka on kuusi pistettä vähemmän kuin heinäkuun tarkistettu lukema. Luottamus on yhä yli pitkän aikavälin keskiarvon, joka on +12.

Vähittäiskaupan luottamus nousi elokuussa. Luottamusindikaattorin uusin pisteluku oli +18, joka on viisi pistettä enemmän kuin heinäkuun tarkistettu lukema. Luottamusindikaattori on pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalla, joka on -1.

– Suomen talous palautuu koronakriisistä ennakoituakin nopeammin. Tämä on hyvä asia, mutta hyvänolontunteeseen ei saisi nyt tuudittautua. Kaikki alat kärsivät työvoimapulasta, etenkin palvelusektori. Tarvittaisiin pikaisesti toimia, joilla vanhoja vaivoja voidaan lääkitä. Maratonillakaan ei auta, jos juoksee vain kaksi kilometriä kovaa vauhtia, Pakarinen toteaa.