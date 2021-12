Elinkeinoelämän luottamus kääntyi laskuun

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Elinkeinoelämän luottamus laski ensi kertaa sitten helmikuun.

– Pudotus alaspäin oli suurinta sitten koronakevään 2020. Luottamuksen lasku joulukuussa voidaan laittaa omikronin tuoman epävarmuuden piikkiin. Teollisuudessa ja vähittäiskaupassa tultiin luottamuksessa alaspäin, vaikka kysyntää on yhä. Palveluissa ja rakentamisessa sen sijaan kivuttiin hieman parempaan, toteaa Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtaja Sami Pakarinen.

Teollisuusyritysten luottamus laski joulukuussa viisi pistettä edelliskuukaudesta. Uusin lukema oli +18, kun tarkistettu saldoluku oli marraskuussa +23. Luottamusindikaattori on pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalla, joka on +1.

Rakennusyritysten luottamus sen sijaan parantui joulukuussa. Luottamusindikaattorin saldoluku oli +14 pistettä, joka on pisteen enemmän kuin edelliskuussa. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on -6.

Myös palveluyritysten luottamusindikaattori nousi joulukuussa. Saldolukema oli +21 pistettä, joka on kolme pistettä enemmän kuin marraskuun lukema. Luottamus on pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalla, joka on +12.

Vähittäiskaupan luottamus laski joulukuussa. Luottamusindikaattorin uusin pisteluku oli +8, joka on kahdeksan pistettä vähemmän kuin marraskuussa. Luottamusindikaattori on pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalla, joka on -1.

Pakarinen toteaa, että viime viikolla käyttöön otetut rajoitustoimet iskevät voimakkaasti tiettyihin aloihin ja tulevat viikot ovat varmasti hyvin vaikeita.

– Onneksi seassa on myös toiveikkuutta ennen kaikkea rokotusten vauhdittumisen myötä. Koko elinkeinoelämän luottamus kävi marraskuussa kuitenkin korkeimmillaan sitten kevään 2007 ja nyt joulukuussa tultiin jo alaspäin. Uusiin huippulukemiin pääseminen voi ottaa aikansa, sillä suhdannekin on nyt selvästi tasaantumassa, hän toteaa.