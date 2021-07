Elinkeinoelämän luottamus jatkoi nousuaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Luottamus nousussa palveluissa ja rakentamisessa, mutta laskussa teollisuudessa ja vähittäiskaupassa.

Teollisuusyritysten luottamus laski heinäkuussa kaksi pistettä edelliskuukaudesta. Uusin lukema oli +17, kun tarkistettu saldoluku oli kesäkuussa +19. Luottamusindikaattori on pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalla, joka on +1.

Rakennusyritysten luottamus parantui heinäkuussa. Luottamusindikaattorin saldoluku oli -3 pistettä, joka on kuusi pistettä enemmän kuin edelliskuussa. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on -7, joten luottamus nousi nyt keskiarvon yläpuolelle.

Palveluyritysten luottamusindikaattori nousi heinäkuussa viime kuun tasolta. Saldolukema oli +22 pistettä, joka on seitsemän pistettä enemmän kuin kesäkuun tarkistettu lukema. Luottamus on nyt selvästi yli pitkän aikavälin keskiarvon, joka on +12.

Vähittäiskaupan luottamus laski heinäkuussa. Luottamusindikaattorin uusin pisteluku oli +13, joka on seitsemän pistettä vähemmän kuin kesäkuun lukema. Luottamusindikaattori on pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalla, joka on -1.