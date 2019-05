Elinkeinoelämä haluaa Suomesta EU:n pelinrakentajan

Jäsenmaiden rivien kokoaminen on elinkeinoelämän mukaan EU:n kohtalonkysymys.

– Viisaalla EU-politiikalla Suomi voi nousta EU:n pelinrakentajaksi ja kokoaan suuremmaksi toimijaksi, arvioi Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

Fokus on hänen mukaansa syytä suunnata perusasioihin ja EU-vahvuuksiin, kuten sisämarkkinat ja kauppapolitiikka, vähähiilinen talous ja turvallisuus.

Häkämiehen mukaan Eurooppa käy vaaliuurnille haastavissa asetelmissa. Vaalituloksen ennakoidaan syventävän EU:n hajaannusta entisestään.

– EU:ta murennetaan nyt sisältä päin. Sisäinen hajanaisuus ja riitaisuus syövät EU:n globaalia vaikutusvaltaa, hän toteaa.

Häkämies julkisti keskiviikkona elinkeinoelämän odotukset Suomen tulevalle EU-politiikalle:

– Hajanainen EU ei ole Suomen, Euroopan tai maailman etu. Päinvastoin – vahvaa EU:ta tarvitaan enemmän kuin koskaan, jotta USA:n ja Kiinan voima-akselille saadaan vastapainoa. Muussa tapauksessa lopputuloksena on kaksinapainen maailma, jossa Euroopalla on vain sopeutujan osa, Häkämies sanoo.

Sisäisen yhtenäisyyden ja luottamuksen vahvistaminen on unionin kohtalonkysymys ja tulevien EU-päättäjien tärkein tehtävä. Viisaalla EU-politiikalla Suomi voi Häkämiehen mukaan nousta EU-rivejä kokoavaksi voimaksi.

– Tähän tarvitaan korostetun aktiivista ja rakentavaa politiikkaa. Suomen on syytä painottua jäsenmaita yhdistäviin perusasioihin ja EU:n vahvuuksiin. Keskitytään olennaiseen, haetaan ratkaisuja ja ollaan käytännönläheisiä. EU:n hienot saavutukset eivät ole itsestäänselvyyksiä, vaan ne edellyttävät jatkuvaa työtä. Rakennetaan avointa ja fiksua Eurooppaa.

EU-politiikan keskeinen huomio on EK:n mukaan syytä suunata Suomelle elintärkeiden sisämarkkinoiden vaalimiseen, aktiiviseen kauppapolitiikkaan panostamiseen ja sen varmistamiseen, että vienti-Suomi hyötyy globalisaatiosta jatkossakin. Niin ikään EK:n mielestä on tehtävä kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa Euroopassa ja maailmalla ja viedään EU:n päästöt nettonollaan vuoteen 2050 mennessä. Myös EU:n sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta sekä oikeusvaltion periaatteiden noudattamisesta on huolehdittava.

Suomella on erityinen vaikuttamisen paikka, kun sen kolmas EU-puheenjohtajuus ajoittuu historialliseen saumaan heti Euroopan parlamenttivaalien jälkeen. Suomen näkemyksiä EU:n tulevasta suunnasta kuunnellaan nyt erityisen tarkasti.

Häkämiehen mukaan EU:n sisäiset ja ulkoiset riskit ovat todellisia. Elinkeinoelämä on kuitenkin luottavainen.

– Viime vuosina EU:ssa on edistytty monissa tärkeissä asioissa: työllisten määrä on ennätyksellisen korkealla, EU:n kilpailukykyä on palautettu ja julkisia talouksia tasapainotettu, ilmastonmuutoksentorjunnassa on otettu edelläkävijän rooli ja kauppasopimusverkostoa on laajennettu. Eurooppalaisten tuki EU-jäsenyydelle on historiallisen korkealla tasolla.