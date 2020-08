Elinkeinoelämä: Pääministerin esitys äärimmäisen vaarallinen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Elinkeinoelämän järjestöt pitävät esitystä kuuden tunnin työpäivästä täysin vääränä.

Pääministeri, SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin nosti maanantaina puoluekokouksessa pitämässään linjapuheessa yhtenä keskeisenä teemana esille tavoitteen työajan lyhentämisestä. Tulevina vuosina hän vaati konkreettisten askelmerkkien asettamista siitä, miten asiassa voidaan Suomessa edetä.

Elinkeinoelämän näkökulmasta tämä viesti on totaalisen väärä.

– Pelkkänä visionakin viesti on pääministeriltä äärimmäisen vaarallinen tilanteessa, jossa Suomi velkaantuu ennätysvauhtia, korona iskee työpaikkoihin ja näkymä on hyvin sumea suomalaisten hyvinvoinnin turvaamisen näkökulmasta. Nyt pitää kaikki tarmo suunnata talouden ja työllisyyden käänteen tekemiseen, toteavat Elinkeinoelämän keskusliitto, Suomen Yrittäjät, Keskuskauppakamari ja Perheyritysten liitto.

Niiden mukaan toteutuessaan esitys tarkoittaisi hurjaa kustannusten nousua ja kilpailukyvyn heikennystä työnantajille tilanteessa, jossa yritysten kilpailutilanne on kiristynyt äärimmilleen.

– Kokoaikaisten työntekijöiden työaika on Suomessa EU:n lyhyimpiä. Suomen kaikkien työntekijöiden työaika on EU:n keskitason alapuolella. Tämä koskee kaikkia toimialoja ja molempia sukupuolia.

Elinkeinoelämän järjestöt ovat esittäneet runsaasti erilaisia toimenpiteitä talouden kääntämiseksi laaja-alaiseen kasvuun mahdollisimman nopeasti koronakriisin otteen hellittäessä.

– Meillä on tähän onnistumisen edellytyksiä. Suomella on edessä pitkä marssi koronakriisistä selviämiseen ja se edellyttää määrätietoisia päätöksiä työllisyyden nostamiseksi. Esitys työajan dramaattisesta lyhentämisestä on täysin väärä suunta, järjestöt toteavat.