Elinkeinoelämä: Nato-jäsenyyttä edistettävä määrätietoisesti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EK:n toimitusjohtaja ja entinen puolustusministeri Jyri Häkämies sanoo luottavansa valtiojohdon harkintaan päätöksenteon aikataulussa.

Elinkeinoelämän keskusliitto, Keskuskauppakamari, Perheyritysten liitto ja Suomen Yrittäjät kannustavat Suomen poliittista johtoa ja eduskuntaa edistämään määrätietoisesti Suomen Nato-jäsenyyttä.

– Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut rajulla tavalla ja siksi tulee varmistaa, ettemme jää yksin kriisin kohdatessa. Luotamme valtiojohdon harkintaan, missä aikataulussa turvallisuuspoliittisia johtopäätöksiä tehdään – ei viivytellen mutta huolella, kuten tasavallan presidentti torstaina totesi, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo järjestöjen yhteisessä tiedotteessa.

– Suomi on osa länttä. Olemme Euroopan unionissa ja meillä on tiivis yhteistyö puolustusliitto Naton kanssa. Olisi luontevaa, että Suomi olisi lähes kaikkien muiden EU-maiden lailla Naton jäsen, tekemässä yhteisiä päätöksiä ja, mikä tärkeintä, myös Naton 5. artiklan antaman turvatakuun piirissä, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi toteaa.

– Nato-jäsenyys on tärkeää myös Suomeen kohdistuvan maariskin vuoksi. Venäjän hyökkäys Ukrainaan lisää Suomen maariskiä. Jos riski kasvaa liikaa, se vähentää investointeja Suomeen ja maamme houkuttelevuutta saada osaavaa työvoimaa, Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen varoittaa.

– On eduskunnan tehtävä päättää Nato-hakemuksesta ulko- ja turvallisuuspoliittisen johdon huolella harkitsemasta esityksestä. Kansanedustajat on valittu kantamaan vastuu myös tästä asiasta. Asialla on myös nopeasti kasvava kansalaisten tuki. Kansanäänestys olisi riskialtis ja hidastaisi päätöksentekoa, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen katsoo.