Elinkeinoelämä haluaa rajoitusten purkamista ja selkeitä suuntaviivoja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jyri Häkämiehen mukaan monille koronarajoituksille ei ole enää edellytyksiä.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n toimitusjohtajan Jyri Häkämiehen mukaan Suomea on avattava määrätietoisesti nyt, kun sairaalahoidon tarpeen kehitys näyttää tämän mahdollistavan.

EK:n johtajan mukaan koronaviruksen omikronmuunnoksen aiheuttama taudinkuva on pääosin aiempaa lievempi, ja sairaalakapasiteetin suojaaminen ei enää edellytä monien rajoitusten ja suositusten pitämistä voimassa.

– Pääministerin tänään tekemä linjaus yhteiskunnan avaamisesta on kannatettava. Samalla on saatava varmuus siitä, että koronatoimia johtava STM (sosiaali- ja terveysministeriö) on tämän linjauksen takana, Häkämies sanoo tiedotteessa.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi tänään, että koronarajoituksia voidaan purkaa helmikuussa.

– Odotamme hallitukselta selkeitä suuntaviivoja rajoitusten purusta, jotta yritykset osaavat valmistautua tulevaan mm. henkilöstön osalta. Erityisen kipeästi tätä tietoa tarvitaan matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-aloilla, Häkämies toteaa.

EK odottaa myös valtakunnallisen etätyösuosituksen purun nopeuttamista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita siirtymistä täysin läsnätyöhön, koska etätyö on EK:n mukaan tullut jäädäkseen.

– Yrityksissä tiedetään parhaiten, kuinka paljon ja missä tehtävissä etä- ja läsnätyötä tehdään. Vaikka etätyön osalta kysymyksessä on suositus, sen ohjausvaikutus on merkittävä, EK toteaa.

"Pääministeri @MarinSanna tänään tekemä linjaus yhteiskunnan avaamisesta on kannatettava. Onko STM mukana?" @jyrihakamies kysyy. Suomea on avattava määrätietoisesti nyt, kun sairaalahoidon tarpeen kehitys näyttää tämän selvästi mahdollistavan.#koronafihttps://t.co/6f3MJQ3uOc — EK (@Elinkeinoelama) January 31, 2022