Sture Fjäder: Elinikäinen oppiminen saa uuden merkityksen

Sture Fjäder on Akavan puheenjohtaja.

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Työelämän muutokseen ei pystytä varautumaan ilman järeää yhteistä asioihin puuttumista.

Viime viikkoina on julkisuudessa ollut useita merkittäviä puheenvuoroja työelämän nopeasta muutoksesta. Ilmarisen tuleva toimitusjohtaja Jouko Pölönen totesi toukokuun lopussa, että muutos vaikuttaa miljoonaan työpaikkaan vuoteen 2030 mennessä. Hänen mukaansa yli 300 000 työpaikkaa katoaa, mutta samalla syntyy uudenlaista työtä jopa katoavia työtehtäviä enemmän. Isoja asioita työmarkkinoilla!

Työntekijälle olennaisin asia on oman osaamisen jatkuva kehittäminen ja sen suuntaaminen muuttuvan työelämän tarpeisiin. Tästä asiasta on tietysti puhuttu aiemminkin, mutta nyt se on erityisen tärkeää ja ajankohtaista.

Kenen vastuulla muutokseen varautuminen ja käytännön toimenpiteet sitten ovat?

Mielestäni tässä asiassa sekä yksilön että työnantajan, mutta myös valtion on kannettava vastuuta. Ilman järeää yhteistä asioihin puuttumista emme pysty varautumaan muutokseen.

Olemme esittäneet ensimmäisenä askeleena osaamisseteliä, joka olisi uusi toimintamalli työnantajan, työntekijän sekä valtion kesken. Työntekijä saisi tuhannen euron osaamissetelin kolmen vuoden välein.

Ajatuksena on, että työntekijä neuvottelee osaamisen kehittämisen tarpeista työnantajan kanssa ja sen jälkeen hänellä on mahdollisuus päivittää osaamistaan yhdessä sovituissa asioissa.

Työntekijä, työnantaja ja valtio osallistuisivat kustannuksiin ja omavastuuosuuksiin pitäisi liittyä oikeus vähentää ne verotuksessa.

Meillä ei ole koko työuran kestävää oppivelvollisuutta, vaan muuntokoulutusta tehdään kapeasti ammatista ammattiin ja usein tutkinnon kautta. Jotta voisimme pysyä työelämässä vielä vuosienkin päästä, tulisi meidän ”muuntokouluttaa” itseämme koko ajan nykyiseenkin työhömme.

Asenteiden muuttumisella on iso merkitys uudenlaisen toimintakulttuurin luomisessa. Minusta tuntuu, että aika on kypsä uusille ratkaisuille. Jos emme halua tai osaa tehdä niitä, meillä ei ole valmiutta kohdata vääjäämättä tapahtuvaa työelämän murrosta, joka on laaja ja moniulotteinen.

Toivon, että osaamisen johtaminen otetaan yrityksissä osaksi strategista johtamista ja kehittämistyötä.

Jokaisen työntekijän etu työmarkkinoilla on ajantasainen osaaminen. Se liittyy olennaisesti työkykyyn, palkkakehitykseen ja työllistyvyyteen pidemmällä tähtäimellä. Tavoitteellisesta osaamisen uudistamisesta on tehtävä yksi työelämän peruspilareista.

Sture Fjäder Sture Fjäder on Akavan puheenjohtaja.