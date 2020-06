Elinajanodote pitenee Euroopassa ja Suomessa

Komissio hyväksyi väestörakenteen muutosten vaikutuksia koskevan raporttinsa.

Euroopan komission raportissa tuodaan esiin Euroopan alueiden pitkän aikavälin väestökehityksen suuntauksia, kuten elinajanodotteen pidentyminen, syntyvyyden aleneminen, yhteiskuntien ikääntyminen, kotitalouksien koon pieneneminen ja kaupungistumisen lisääntyminen.

Raportissa tarkastellaan suuntauksia myös maakohtaisesti, ja myös Suomessa näkyvät yleiseurooppalaiset suuntaukset väestön ikärakenteessa. Elinajanodote pitenee, mutta syntyvyyden odotetaan alenevan edelleen.

Vuonna 2018 elinajanodote piteni naisilla 84,5 vuoteen ja miehillä 79,1 vuoteen, ja nousun ennustetaan jatkuvan. Yhdessä syntyvyyden alenemisen kanssa tämä johtaa väestöpyramidin pohjan kapenemiseen.

Raportissa esitetään myös Euroopan supistuva osuus koko maailman väestöstä: Euroopan väestön odotetaan olevan alle neljä prosenttia koko maailman väestöstä vuoteen 2070 mennessä.

Lisäksi raportissa tuodaan esiin väestörakenteen muutosten merkittävät erot eri alueiden välillä. Siinä myös esitetään, miten muutokset vaikuttavat kasvuun ja kestävyyteen, työllisyyteen sekä terveydenhuoltoon ja pitkäaikaishoitoon Euroopan eri osissa.

Siinä myös tuodaan esiin väestörakenteen sekä kriisin vaikutusten ja elpymismahdollisuuksien väliset yhteydet.

Demokratiasta ja väestökehityksestä vastaavan varapuheenjohtaja Dubravka Šuican mukaan kriisi on paljastanut monia heikkouksia, joista jotkin liittyvät syvällisiin väestörakenteellisiin muutoksiin, jotka jo vaikuttavat yhteiskuntiin ja yhteisöihin kaikkialla Euroopassa.

– Tämän kaksinkertaisen haasteen kautta on pyrittävä muokkaamaan tapaa, jolla ajattelemme terveydenhuoltoa, hyvinvointia, julkisia budjetteja ja julkista elämää tulevina vuosikymmeninä. Meidän on pystyttävä ratkaisemaan palvelujen saatavuuden, avohoidon ja jopa yksinäisyyden kaltaisia ongelmia. Viime kädessä on kyse tavasta, jolla elämme yhdessä. Väestörakenteen muutosten käsittely on keskeistä, kun rakennamme oikeudenmukaisempaa ja selviytymiskykyisempää yhteiskuntaa, Šuica toteaa.

Raportilla käynnistetään komission toimet tällä alalla ja tarkastellaan, miten voidaan parhaiten tukea ihmisiä, alueita ja yhteisöjä, joihin väestörakenteen muutokset vaikuttavat eniten.