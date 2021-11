Elina Valtonen Ylellä: Suomen näkymä on todella synkkä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja pitää hallituksen rahankäyttöä lyhytnäköisenä.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Elina Valtonen varoittaa Suomen nopeasta velkaantumisesta ja lähivuosien heikoista talousnäkymistä.

Hän huomautti Ylen aamussa, että komission ennusteen mukaan Suomen kasvuvauhti on jäämässä Euroopan heikoimpien joukkoon. Koronapandemian aiheuttama lasku oli monia muita maita pienempi elinkeinorakenteen vuoksi.

– Hallitus voi lisätä lyhyellä tähtäimellä bruttokansantuotetta julkisen kulutuksen kautta. Tämä on kuitenkin lyhytaikaista, jos investoinnit eivät kohdistu pitkän aikavälin tuotantopanoksiin, Elina Valtonen sanoi.

Kansanedustaja hämmästeli pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen löysää rahankäyttöä.

– Sitä on riittänyt jaettavaksi vähän kaikille. Näitä ei voi millään ilveellä kutsua vain tulevaisuusinvestoinneiksi. Valitettavasti Suomi ottaa joka vuosi syömävelkaa, Valtonen jatkoi.

Suomen haasteena on ollut finanssikriisin jättämä taloudellinen kuoppa, josta toipuminen oli hidasta. Elina Valtonen muistutti, että monien elvytyslinjalla olleiden Euroopan maiden taloudelliset valmiudet olivat vahvempia.

– Esimerkiksi Saksalla on ollut varaa elvytykseen, sillä he ovat olleet ylijäämäisiä. Ja Ruotsi myös. Suomen näkymä on sen sijaan todella synkkä.