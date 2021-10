Elina Valtonen: Vasemmistoliiton talouspolitiikka on uhka hyvinvointivaltiolle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajan mukaan Li Anderssonin kannattamat veronkiristykset heikentäisivät elintasoa.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Elina Valtonen tyrmää Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderssonin puheet ”vääränlaisesta talouspolitiikasta” ja verokevennysten haitallisuudesta. Valtonen viittaa Anderssonin haastatteluun Helsingin Sanomissa.

– Anderssonilla on harhakäsitys siitä, että veronkevennykset rapauttaisivat julkista taloutta, varsinkaan pitkällä tähtäimellä. Miksi Saksan talous on ylijäämäinen, vaikka sen kokonaisveroaste on meitä jopa kolme prosenttiyksikköä pienempi, Valtonen kysyy.

Valtonen muistuttaa, että esimerkiksi Saksa on yhtä lailla hyvinvointivaltio kuin Suomikin.

– Siellä saa perheelleen lääkäriajan vaikka huomiseksi.

Andersson syyttää talouspäätöksiä ohjaavan jatkuvasti ”perinteinen oikeistolainen halu” rajoittaa julkisia menoja ja keventää verotusta. Valtosen mielestä vasemmiston oma päinvastainen halu on talouskasvun este.

– Kansantalouden koko ja sen kasvu ratkaisevat minkälaiseen julkiseen sektoriin milläkin maalla on varaa. Vasemmisto ajattelee päinvastoin: ikään kuin julkinen valta olisi kasvun moottori. Suomen huippukorkea veroaste hidastaa kasvukykyämme ja heikentää ihmisten elintasoa. Olisi uhkarohkeaa nostaa sitä edelleen, Valtonen painottaa.

Valtonen korostaa, että verojen laskeminen on kokoomukselle tavoite. Hänen mukaansa ihmisille kuuluu oikeus päättää lähtökohtaisesti itse omista rahoistaan.

– Meille verojen laskeminen ei ole suhdannepolitiikkaa, vaan itseisarvoinen tavoite, ettei Suomessa tarvitse sammuttaa valoja tulevaisuudessakaan. Anderssonin malli on, että valtio päättää yhä enemmän ihmisten puolesta, mihin eurot käytetään. Kokoomus haluaa, että ihmisillä on lähtökohtaisesti mahdollisuus päättää siitä itse. Valtion pitäisikin käyttää ihmisten rahoja erityisen harkitsevasti.

Vasemmistoliitto ei kannata leikkauksia, eikä näe valtion velkaantumista välittömänä ongelmana. Paisuvaa julkista sektoria ja velkamäärän kasvua Valtonen pitää merkittävänä ongelmana, ja hän haastaa Anderssonia puolueen ajattelusta.

– Suomen julkisten menojen bkt-suhde on EU-maiden suurimpia. Meillä julkinen sektori on myös merkittävä omistaja. Jos tämä malli olisi menestysresepti, Suomen talous tuskin olisi ollut jo vuosia maailman hitaimpien kasvajien joukossa?

Valtonen pitää naurettavina Anderssonin väitteitä, että vain tiettyjen edunvalvontajärjestöjen ja muiden toimijoiden ääni kuuluisi talouspoliittisessa keskustelussa. Andersson syyttää, että pienituloisia ei kuulla.

– Kokoomuksessa ei ajatella, että pienituloiset ihmiset olisivat jotenkin huonompia kuin toiset. Päinvastoin, kaikille pitää antaa laaja mahdollisuus päättää omista asioistaan sekä kannustimet pyrkiä eteenpäin. Kokoomuslainen politiikka lähtee siitä, että jokaisella on huomenna enemmän vaihtoehtoja kuin tänään, Valtonen sanoo.

– Kokoomus haluaa nostaa työllisyyttä ja luoda kasvua. Tavoitteena on kestävä julkinen talous. Se jos mikä on paras turva myös heikommassa asemassa oleville.