Elina Valtonen: Suomi on jäänyt rokotuksissa EU:ssa jälkeen

Kokoomuksen kansanedustaja Elina Valtonen kiinnittää twitterissä huomiota THL:n dataan. Hän kysyy, miksi sen mukaan Suomeen on tähän mennessä saapunut 6,5 miljoonaa rokoteannosta, mutta vain 5,7 miljoonaa annosta on annettu.

Elina Valtonen toteaa käyttävänsä lähteenään tätä THL:n sivua.

Sen mukaan Suomeen olisi tällä viikolla saatu kaikkiaan yhteensä 6,477 miljoonaa rokotetta. Keskiviikon rekisteritietojen perusteella annettuja rokotuksia on 5 719 398.

– Miksi? Rokotekattavuus olisi vaikuttavin ase koronataistossa. Suomi on jäänyt EU:ssa jälkeen, Elina Valtonen twiittaa.

– Koronapassia ei kuulu. Nyt meinataan taas kiristää rajoituksia. Kaikilta, hän jatkaa.

STM:n ja THL:n torstaisessa tiedotustilaisuudessa todettiin, että Suomeen ei kerrytetä AstraZenecan eikä Johnson&Johnsonin rokotteiden varastoja.

