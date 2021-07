Elina Valtonen: Suomessa on aivan hurjan korkeat verot

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtonen pitää Suomen kokonaisveroastetta yritysten kilpailukyvyn, hiilineutraalin palvelutalouden ja arjen ostovoiman kannalta ongelmallisena.

Suomessa on hänen mukaansa kahdeksan prosenttiyksikköä korkeampi veroaste kuin läntisisissä teollisuusmaissa.

– Kuluttajalle on halvempaa tilata Kiinasta uusi nojatuoli kuin verhoiluttaa isoäidin vanha. Entä jos olisi toisin?, Valtonen kysyi MTV Uutisten SuomiAreenassa pitämässään puheessa torstaina.

– Alhaisempi verokiila ja työpaikkakohtainen sopiminen tukisivat lähipalveluita, mutta yhtä lailla innovaatioita ja matkailuelinkeinoja. Niistä on alueiden ja kaupunkien elinvoima tehty.

Valtosen mukaan Suomen menestymisen kannalta eräs keskeisimmistä asioista on oivaltaa, että elintasoa ja elinvoimaa syntyy palveluista.

– Eli mitä jos ei kannattaisi tilata aina jostain kaukomailta uutta tuotetta, vaan kiertotalouden hengessä vaikkapa kunnostaisi vanhaa? Silloin on avainasia se, että Suomessa on työtä, osaamista mutta ennen muuta, että meillä on jo niin hurjan korkeat verot, että ihminen omalla työllään voi ostaa toisen ihmisen työtä.

Valtonen muistutti puheessaan EU-komission talousennusteesta, jonka mukaan Suomelle povataan heikon vuosikymmenen jälkeen jälleen heikointa talouskasvua Euroopassa. Häneltä kysyttiin puheen jälkeen, ”miksi Suomi on jäämässä lähtötelineisiin, jos tehdään tällaista EU-tason vertailua?”

– Kaksi ydinasiaa on se, että meillä on yhdet maailman jäykimmistä työmarkkinoista. Se tarkoittaa sitä, että meillä ihmisille on liian vähän mahdollisuuksia ensinnäkin päästä siihen työn syrjään kiinni, ja toisaalta myös vaihtaa uraa elinaikanaan. Tämä ei sinänsä liity teknologian murrokseen, se tuo oikeastaan enemmän haastetta sen suhteen, että meillä pitäisi olla enemmän joustavuutta, Valtonen vastasi.

Valtosen mukaan kokoomuksen viesti onkin, että teknologian murroksessa nimenomaan ihmisiä pitäisi tukea järjestöjen, alueiden, toimialojen ja yritysten sijaan.

– Toinen on tietysti se, että meillä on niin hurjan korkeat verot. Jos meillä 8 prosenttiyksikköä korkeampi veroaste kuin OECD-maissa (läntisissä teollisuusmaissa), niin totta kai se näkyy siinä, että täällä ei kannata niin paljon työllistää, Valtonen totesi.