Elina Valtonen Sanna Marinille: Miksi ette toimi kuin demarit muissa maissa?

Kokoomusedustajan mukaan muualla sd-puolueet laskevat veroja ja tekevät työllisyysuudistuksia.

Eduskunnan kyselytunnilla kokoomuksen kansanedustaja Elina Valtonen totesi, että valtiovarainministeriön tuoreen ennusteen mukaan väliaikainen talouden elpyminen ja työllisyyden nousu ei riitä millään tavalla tasapainottamaan julkista talouttamme.

– Ei lyhyellä mutta ei myöskään pitkällä aikavälillä. Suomi ei velkaannu pelkästään tänä ja ensi vuonna vaan valitettavasti vuosia ja jopa vuosikymmeniä tästä eteenpäin, Elina Valtonen sanoi.

Hänen mukaansa hallitus vaarantaa koko hyvinvointivaltion tulevaisuuden sillä, ettei tee uudistuksia.

– Olette vedonneet toistuvasti tälläkin viikolla siihen, että olette tehneet menolisäyksiä, olette paisuttaneet hallintoa ja investointeja kasvun aikaan saamiseksi, mutta jos nämä tosiaan kantaisivat hedelmää, niin näissä VM:n ennusteissa näkyisi kasvua, näkyisi velkaantumisen loppumista.

– Itse asiassa kysyisinkin nyt pääministeriltä: milloin te ajattelitte tehdä tilaa yksityiselle sektorille ja sen tuomalle kestävälle kasvulle? Miksi ette toimi kuin demarit muissa maissa ja tee työllisyysuudistuksia ja laske veroja?, Valtonen kysyi.

Pääministeri ja SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin ei vastannut kysymykseen muiden maiden demareista. Hän aloitti sanomalla näkevänsä itsekin haasteita Suomen taloudessa.

– Nyt me olemme vahvassa kasvussa, hyvä niin, työllisyys on paremmalla tolalla kuin vielä hetki sitten osasimme arvatakaan. Investointeja tehdään ennätyksellinen määrä, eli kyllä, tilanne on nyt hyvä, mutta minäkin olen huolissani siitä, mitä pidemmällä aikavälillä tapahtuu, Sanna Marin sanoi.

Hänen mukaansa kokonaisuudessa korostuvat tuottavuuden paraneminen ja osaavan työvoiman saatavuus.

– Jotta me voimme varmistaa talouskasvun tulevaisuudessa, meidän pitää parantaa tuottavuutta ja varmistaa, että meillä on osaavaa työvoimaa. Ja hallitus on itse asiassa tehnyt niitä uudistuksia, joilla näihinkin asioihin voidaan panostaa, esimerkiksi koulutukseen tehtävät panostukset aina varhaislapsuudesta korkeakoulutukseen asti — iso merkittävä kokonaisuus, tämän sisällä on esimerkiksi oppivelvollisuuden laajentaminen, erittäin tärkeä kysymys, Marin sanoi.

– Tässäkin budjettiriihessä tehtiin toimia sen eteen, että meillä on osaavaa työvoimaa Suomessa tulevaisuudessa, merkittäviä toimia esimerkiksi työperäisen maahanmuuton lisäämiseksi. Olemme käynnistäneet parlamentaarisen työn tki-panostusten nostamiseksi neljään prosenttiin, ja tähän tarvitsemme tietenkin yksityisen sektorin mukaan. Me olemme tehneet lukuisia toimia, lukuisia uudistuksia, joilla näihin kahteen isoon haasteeseen, tuottavuuteen ja osaavan työvoiman saatavuuteen, saadaan ratkaisu.