Elina Valtonen: Pääministeri välttelee koronajohtamista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajan mukaan hallituksen kyky tehdä päätöksiä takkuaa.

Kokoomuksen varapuheenjohtajan, kansanedustaja Elina Valtosen mukaan pääministeri Sanna Marin (sd.) vaikuttaa välttelevän koronajohtamista.

– On ollut hämmentävää, että pääministeriä ei ole näkynyt yhtään missään. Hänen pitäisi astua esiin varsinkin tässä tilanteessa, kun maahan väläytellään jopa valmiuslakia, Elina Valtonen sanoo Verkkouutisille.

Hallitus nimitti joulukuussa kaksitoistahenkisen ministerityöryhmän valmistelemaan valtakunnallisia koronatoimia. Ryhmän puheenjohtajana toimii perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.). Pääministeri on ryhmässä niin sanottuna rivijäsenenä.

Uutissuomalainen kertoi aiemmin, että valtiovarainministeri ja keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko haluaisi Marinin Kiurun tilalle ryhmän johtoon, jotta koronan hoito olisi ”nykyistä vahvemmin” pääministerin agendalla.

Arvostelu Kiurua kohtaan on koventunut hallituksen sisällä. Hallituksen koronaviestintää on myös moitittu sekavaksi.

– Hallitus on eripurainen muissakin poliittisissa kysymyksissä, joten se valitettavasti läikehtii nyt myös koronan hoitoon, Elina Valtonen toteaa.

– Tämä johtaa siihen, että päätöksenteko on tempoilevaa tai hidasta tai sekä että. Jälkimmäinen vaihtoehto on näköjään ollut vahvasti totta joulukuussa ja tämän vuoden puolella. Se on varsin surkea tilanne nyt, kun seuraavat viikot näyttävät olevan todella haastavia koronan kanssa.

Kokoomusedustaja ei anna hallituksen toiminnalle hyvää arvosanaa.

– Kun ollaan myöhässä, painetaan herkästi paniikkinappulaa. Siitä kertoo esimerkiksi harrastusten kieltäminen, mille on vaikea nähdä perusteita. Kyseenalaistaisin myös tiukat ravintolarajoitukset. Muualla Euroopassa ruokaravintolat pyörivät normaalisti myös iltaisin koronapassin avulla, Valtonen huomauttaa.

– Muissa Euroopan maissa valtiojohto on kyennyt kertomaan selvästi, mitä on tulossa. Suomessa hallitus hidasteli kolmansien rokotusten kanssa. Elinkeinonharjoittajat ja muun muassa kulttuuriala maksavat nyt hallituksen töppäilyistä, hän jatkaa.

Elina Valtosen mukaan todella huonoksi ryöpsähtänyt koronatilanne edellyttää vastuunkantoa.

– Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on jo sitä luokkaa, että tilanne edellyttää tarkkaa seurantaa, hän sanoo.

Valtonen sanoo, että kaikkia koronatoimia ei tietenkään ole syytä keskittää hallitukselle. Toimia on hänen mukaansa järkevää siirtää myös esimerkiksi alueellisten viranomaisten arvioitavaksi.

– Viime kädessä yleisvastuu toimista on kuitenkin hallituksella.