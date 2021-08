Elina Valtonen: ”Oikeudenmukaisuus” on hallitukselle vain korulause

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja kysyy, missä yhdenvertainen ansioturva viipyy.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Elina Valtonen ihmettelee, mihin hallitus on haudannut lupauksensa korjata ansiosidonnaisen työttömyysturvan yhdenvertaisuusongelmat.

Asiasta ei Valtosen mukaan ole kuulunut mitään uutta, vaikka kaikki eduskuntapuolueet ovat jo vuosi sitten näyttäneet muutoksille vihreää valoa, ja pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitusohjelmassa on siitä kirjaus.

– Muistan erittäin hyvin, että jo viime vuoden Suomi-Areenassa puheenjohtajapaneelissa käsi nousi joka ikiseltä paikalla olleelta eduskuntapuolueen edustajalta. Vaikka yksityiskohdissa onkin eriävyyttä, olisi ollut lupa odottaa, että yli vuosi tuon keskustelun jälkeen olisi tapahtunut edes jotain. On surullista, vaikkakaan ei yllättävää, että tämäkin suomalaisten tarvitsema uudistus näyttää joutuneen mappi Ö:hön, Valtonen pudistelee päätään.

Tällä hetkellä ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan ovat oikeutettuja vain työttömyyskassoihin kuuluvat, vaikka pakollisia työttömyysvakuutusmaksuja maksaa jokainen työtekijä. Tutkimusten mukaan jopa kolmasosa työllisistä kuvittelee, että ammattiliiton jäsenyys tuo oikeuden ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan ja kaksi kolmannesta pitää ansiosidonnaista työttömyysturvaa tärkeimpänä syynä kuulua ammattiliittoon. Työttömyysvakuutusmaksua maksetaan lakisääteisesti jokaisesta palkasta, kuului ihminen työttömyyskassaan tai ei.

– Reilu järjestelmä olisi sellainen, että kun kaikki maksavat, kaikki ovat myös turvaan oikeutettuja. Nyt kärsijöiksi joutuvat ne ihmiset, jotka väärän tiedon varassa joutuvat työttömiksi jäädessään suoraan perusturvan varaan. Tämä on nähty erityisen hyvin koronavuonna. Erityisen kaltoin nykymalli kohtelee nuoria, jotka eivät ole huomanneet liittyä työttömyyskassaan ja joilla ei ole myöskään kertynyt säästöjä pahan päivän varalle, Valtonen harmittelee.

Valtonen peräänkuuluttaa ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan uudistusta, joka poistaa yhdenvertaisuusongelmat ja auttaa samalla lyhentämään työttömyysjaksoja.

– Kokoomus on ehdottanut ansiosidonnaisen työttömyysturvan ulottamista kaikille esimerkiksi niin, että vastuu kassoihin kuulumattomista olisi Kelalla. Lisäksi ansioturva olisi porrastettava siten, että tuen taso olisi työttömyysjakson alussa jopa nykyistä korkeampi ja laskisi siitä asteittain. Ansioturvan porrastaminen lyhentäisi työttömyysjaksoja, mikä tutkitusti tuottaa pienelläkin muutoksella helposti useiden tuhansien henkilöiden työllisyysvaikutuksen ja kymmenien miljoonien säästöt työttömyysturvamenoissa, Valtonen perustelee.

– Toivottavasti hallitus ottaa ansiosidonnaisen reippaan uudistamisen työn alle budjettiriihessä. Suomen talouskasvu on lähivuosina Euroopan heikointa, eikä meillä ole varaa aikailla yhtään työllisyyskeinojen kanssa. Yleinen ansiosidonnainen on myös yhdenvertaisuuskysymys. Hallitus puhuu kernaasti oikeudenmukaisuudesta, mutta viime kuukaudet ovat osoittaneet, että se on hallitukselle vain korulause, Valtonen sanoo.