Elina Valtonen kysyi: Oletteko äänestäjälle rehellinen? Näin Annika Saarikko suuttui

Maakuntavero sai tunteet kiihtymään eduskunnassa.

Eduskunnan kyselytunnilla kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtonen totesi monen palkansaajan joutuvan ihmettelemään, miten ylitöiden tuloista yli puolet menee verottajalle.

– Työn kireä verotus on verojärjestelmämme suurin ongelma. Silti hallitus on valinnut verotuksen kiristämisen linjan. Kauttaaltaan. Se heikentää kotitalouksien ja perheiden ostovoimaa, Elina Valtonen sanoi.

– Nyt hallitus valmistelee kaikessa hiljaisuudessa uutta verotuksen tasoa eli maakuntaveroa. Näin siitäkin huolimatta, että pääministeripuolue SDP:n johtamat poliitikot ovat sanoneet, että sille ei ole tukea. Ja myös valtiovarainministeri on vetänyt siltä tuen.

Valtosen mukaan silti ”ilmeisesti ministeriössä maakuntaveron valmistelu sen kuin jatkuu”.

– Kysyisinkin valtiovarainministeri (Annika) Saarikolta, miten maakuntaveroa voi samaan aikaan valmistella ja vastustaa? Ja oletteko te nyt aluevaaliäänestäjälle niin rehellinen kuin osaatte?, Elina Valtonen kysyi.

Valtiovarainministeri ja keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko otti kysymyksestä selvästi kierroksia. Saarikko vastasi näin:

– Arvoisa puhemies. Viimeinen kysymyksen osa oli erittäin vakava. Vastataanko ministeriaitiosta rehellisesti? Edustaja Valtonen: kyllä. Kyllä vastataan, Annika Saarikko aloitti kireällä äänellä.

– Mutta toivon, että myös siltä paikalta vastataan tavalla joka kuvaa hallituksen politiikkaa rehellisesti. Me emme ole tehneet päätöksiä, jotka pyrkisivät heikentämään kotitalouksien mahdollisuutta käyttövaroihin ja esimerkiksi tehneet kiristyksiä ansiotuloverotukseen. Se ei pidä paikkaansa.

Saarikon mukaan ”päinvastoin esimerkiksi sote-uudistuksessa, jota te vastustatte, se tulee pitämään sisällään – ilman mitään maakuntaveropuheita – veronkevennyksen ansiotuloverotukseen”.

– Ja mitä tulee kysymykseen siitä, että onko helppoa valmistella ja samaan aikaan suhtautua kriittisesti maakuntaveroon, niin ei, se ei ole erityisen helppo tehtävä. Mutta sen totean, että on aivan perusteltu käydä läpi maakuntaveroon liittyvät faktat, koska se on väistämätön puheenaihe uuden hallinnon syntymisessä. Ja samalla tunnistaa (sic), että sen reunaehtojen toteuttaminen ei ole helppoa, ja siksi selvitys on minusta aivan perusteltu ja järkevä tehdä.

