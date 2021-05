Elina Valtonen: Konekaappaus hyökkäys Euroopan turvallisuutta vastaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja toivoo EU:n asettavan Valko-Venäjälle mittavan pakoteohjelman.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Elina Valtonen on tyrmistynyt Valko-Venäjän sunnuntaina tekemästä lentokonekaappauksesta ja oppositioaktivisti Raman Pratasevitšin kiinniotosta.

– Valko-Venäjän lentokonekaappaus ei ole mikä tahansa loukkaus siviililiikenteen sääntöjä vastaan. Tämä on hyökkäys Euroopan turvallisuutta kohtaan ja siten vahvasti periaatteellinen asia, Elina Valtonen sanoo tiedotteessa.

Valtonen toivoo EU:n asettavan Valko-Venäjälle mittavan pakoteohjelman.

– Maan valtionyhtiöt ovat valtaapitävien taloudellisen hyödyn lähde. Valko-Venäjä on irrotettava kansainvälisistä organisaatioista kuten Interpolista, jotta yhteistä tietoa ei voi käyttää ihmisoikeusrikkomuksiin, Valtonen linjaa ja vaatii Raman Pratasevitšin vapauttamista.

Ennen Valko-Venäjä tasapainoili idän ja lännen välissä. Nyt piuha näyttäisi Valtosen mukaan kulkevan suoraan Moskovaan.

– Ilman Vladimir Putinin tukea Aljaksandr Lukašenka tuskin olisi ollut vallassa enää vuosiin, Valtonen arvioi.

Valko-Venäjä on Lukašenkan johdolla kulkenut viime kuukausina yhä autoritäärisempään suuntaan. Valko-Venäjän johto ei keskustele maanpaossa olevien opposition edustajien kanssa.

– Sille on syynsä, että ovat maanpaossa. Toinen vaihtoehto nimittäin on, että he ovat kotimaassaan vankilassa, Valtonen toteaa.

EU päätti maanantain huippukokouksessa välttää Valko-Venäjän ilmatilaa, estää valkovenäläisten lentoyhtiöiden pääsy EU:n ilmatilaan ja samalla kieltää valkovenäläisiä lentoyhtiöitä laskeutumasta EU-kentille.

Finnair reitittää lentonsa huomisesta eteenpäin uudelleen. Traficom puolestaan päätti peruuttaa Valko-Venäjän valtiollisen lentoyhtiön Belavian liikennöintiluvan Suomeen.