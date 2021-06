Elina Valtonen: Kansa haluaa kuopata maakuntasoten

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomalaiset kaipaavat optimismia, sanoo kokoomuksen kansanedustaja.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Elina Valtonen sanoo kuntavaalituloksen osoittavan, että kansalaiset eivät kannata hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta.

– Tämä on kyllä semmoinen viesti hallitukselle, että maakuntasote pitää kuopata. Ihmiset, suomalaiset kuntalaiset, eivät halua maakuntia tähän maahan.

Kokoomus on voittamassa kuntavaalit, kun taas hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus on putoamassa. Valtonen itse on saamassa Helsingissä suurimman äänisaaliin.

Hänen mielestään sotea pitää alkaa valmistella kokoomuksen esittämällä tavalla kuntiin nojaten.

– Pitää lähteä tekemään taloudellisesti vastuullista sote-uudistusta kuntapohjaisesti, pikkuhiljaa kehittäen ilman suurta riskiä, niin että lyhennetään hoitojonoja ja keskitytään hoivan laatuun. Tämä on keskinen viesti vaalituloksesta.

Kuntavaalit ovat paikallisvaalit, mutta valtakunnanpolittiikka heijastuu Valtosen mielestä kuntakohtaisiin tuloksiin.

– Jos nykyiset valtaa pitävät puolueet suhtautuvat näin vastuuttomasti julkisten varojen hoitoon ja velkaantumiseen valtakunnan tasolla, ei heille kovin paljon voi vastuuta antaa paikallistasollakaan.

Kokoomuksen oppositiopolitiikkaa eduskunnassa on kahden vuoden ajan arvosteltu, ja on katsottu, että suurin oppositiopuolue perussuomalaiset on arvostellut hallitusta terävämmin. Kannatusluvuissa perussuomalaiset onkin ollut korkealla, mutta kuntavaalitulos näyttää jäävän jälkeen kannatusmittauksista.

– Kansa tuntuu luottavan kokoomukseen. Mitä vaikeammat ajat, sitä enemmän kaivataan omaa pitkäjänteistä visiota siitä, mihin Suomea viedään. Kaivataan myös jonkinlaista optimismia, jota en ole hirveästi perussuomalaisilla havainnut.