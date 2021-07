Elina Valtonen HS:lle: Kokoomuksessa ei tarvita ”ajatuspoliiseja”

Vahva oma linja on kirjattu periaateohjelmaan, kokoomuksen varapuheenjohtaja sanoo.

Kirsi Piha kommentoi lauantain Helsingin Sanomien Kuukausiliitteelle antamassaan haastattelussa syitä sille, miksi luopui helmikuussa Helsingin pormestariehdokkuudestaan.

Piha vertasi haastattelussa kokoomuksen konservatiivisiipeä sukulaisjuhliin tulevaan häiriköivään enoon, jota ei laiteta kuriin. Hän myös julkaisi 70-sivuisen pamfletin, jossa kertoo mietteitään kokoomuksen nykytilasta.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtonen kommentoi HS:lle, ettei kokoomuksen sisäistä keskustelua tulisi pelätä. Puolueeseen ei hänen mukaansa tarvita ”ajatuspoliiseja”.

– Kokoomukseen on aina kuulunut ihmisten ja arvojen välinen vuoropuhelu. Tärkeintä on se, että puolueella on vahva linja ja vahva periaateohjelma, ja meillä on kirjattu sinne ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo itsestäänselvyyksinä. Siinä ei ole mitään pahaa, että käydään keskustelua, eikä se ole uuttakaan kokoomuksessa, Valtonen sanoo.

Myöskään Pihan tilalle pormestariehdokkaaksi noussut Juhana Vartiainen ei jaa Pihan näkemystä siitä, että kokoomuksen suunnassa olisi tapahtumassa muutosta.

– Sikäli kun pystyn arvioimaan, kokoomus on ollut aina laajan kirjon koalitio ja sellaisena yllättävän menestyksekäs. Lisäksi kokoomus muuttuu muun yhteiskunnan lailla koko ajan vapaamielisempään suuntaan, Vartiainen kommentoi HS:lle.

Vartiaisen mukaan kokoomukseen mahtuu niin konservatiiveja kuin liberaalejakin, eikä ketään tarvitse laittaa kuriin mielipiteidensä vuoksi.

– Kokoomuksen vahvuus on siinä, että puolustetaan hyvää taloudenpitoa, oikeusvaltiota ja Euroopan unionia, mutta puolueeseen täytyy mahtua niin hippi kuin pappi, Vartiainen sanoo.

Pihan kanssa pormestariehdokkuudesta kilpaillut kansanedustaja Wille Rydman ei myöskään näe puolueessa merkittävää kahtiajakautumista.

– Jos ajattelee kulunutta valtuustokautta, niin ei Helsingin kokoomuksessa ole ollut mitään merkittävää vastakkainasettelua. Sinä aikana, kun Jan Vapaavuori on ollut pormestari, meillä on ollut varsin hyvin yhteen hitsattu joukkue, Rydman toteaa.