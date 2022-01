Elina Valtonen hallitukselle: Kertokaa jo kantanne maakuntaverosta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajan mukaan äänestäjät ovat hämillään.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Elina Valtonen vaatii hallituspuolueilta selkeää vastausta siihen, tuleeko hyvinvointialueille verotusoikeus vai ei.

– Onhan tämä hämmentävä tilanne, että joidenkin ministerien mukaan maakuntaveroa ei tule, vaikka sitä samaan aikaan valmistellaan, Elina Valtonen sanoo Verkkouutisille.

Hallitus on sopinut aiemmin, että maakuntavero tulee osana sote-uudistusta. Syksyllä hallitus lisäksi päätti, että se on sitoutunut maakuntaverotusta koskevan lainsäädännön valmistumiseen hallituskauden aikana.

Keskusta ja SDP ovat hiljattain edustajiensa puheissa kääntyneet vastustamaan maakuntaveroa. Puolueiden mukaan veroa vasta selvitetään. Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen syytti Iltalehden haastattelussa puolueita siitä, että ne sumuttavat äänestäjiä aluevaalien alla. Kansanedustajan mukaan hallitus aikoo tuoda puheista huolimatta lakiesityksen eduskuntaan vaalien jälkeen.

Elina Valtonen pitää tilannetta sekavana.

– Tässä on äänestäjälle hankala paikka ratkaista, että mitä sieltä on lopulta tulossa ja millaisella aikataululla, hän sanoo.

Kokoomus torjuu uuden veron

Elina Valtonen muistuttaa, että kokoomus on vastustanut uutta veroa johdonmukaisesti.

– Maakuntaveroon liittyy se riski, että verotuksen taso nousee, Valtonen viittaa parlamentaarisen maakuntaveroryhmän arvioon.

– Kokoomus on sitä mieltä, että meidän pitää pikemminkin pyrkiä määrätietoisesti laskemaan lähivuosina suomalaisten veroastetta ja verorasitusta.

Maakuntaveroa on puolusteltu sillä, että verotusoikeuden antaminen hyvinvointialueille voisi kannustaa aluepäättäjiä hillitsemään sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksia.

Valtonen ei jaa näkemystä. Hänen mukaansa merkittävä osa hyvinvointialueiden rahoituksesta tulisi valtiolta siinäkin tapauksessa, että alueilla olisi oma verotusoikeus. Maakuntaveron rooli olisi näin ollen rajallinen.

– Ongelma on se, että nykyisellä maakuntajaolla, jossa alueita on paljon ja suurin osa niistä on taloudellisesti kantokyvyttömiä, maakuntavero olisi joka tapauksessa vain osittainen rahoituksen lähde. Tämä lisäisi riskiä siitä, että sekä maakuntavero että valtion verotus kiristyisivät, Valtonen sanoo.

LUE MYÖS:

Elina Valtonen: Pääministeri välttelee koronajohtamista