Elina Lepomäen lista: Näin hallitus korottaa arjen veroja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajan mukaan pääministerillä on budjettiriihessä näytön paikka.

Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki kysyy pääministeri Antti Rinteeltä (sd.), pitääkö hän lupauksensa paremmasta ostovoimasta keskituloisille.

Rinne totesi hiljattain Ylelle, että hallituksen budjettipäätösten myötä suomalaisten ostovoima kasvaa.

– Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan pääministeri ei ole parantamassa, vaan pikemminkin tuntuvasti heikentämässä keskituloisten ihmisten ostovoimaa. Keskituloiselle perheelle on ensi vuonna jäämässä 320 euroa vähemmän käteen, jos hallitus ei kompensoi sosiaalivakuutusmaksujen nousua palkansaajille. Tämän lisäksi hallitus on kiristämässä arjen kustannustasoa erilaisilla veropäätöksillä, Lepomäki toteaa.

Työn verotus on kiristymässä ensi vuonna 250 miljoonalla eurolla palkansaajamaksujen noustessa, jos hallitus ei kompensoi muutosta veronkevennyksillä. Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) on ilmoittanut, ettei hänen budjettiesityksessään ole kompensointiin rahaa. Hallitus on myös kertonut leikkaavansa kotitalousvähennystä 95 miljoonalla eurolla.

– Kotitalousvähennyksen pienentäminen vaikeuttaa paljon palveluita käyttävien kotitalouksien kuten ikäihmisten ja lapsiperheiden arkea. Ilmiselvästi se myös heikentää työllisyyttä, vaikka hallituksella on päinvastaiset tavoitteet, Lepomäki ihmettelee.

Lepomäki jatkaa veronkorotusten listaamista.

– Polttoaineveroon on tulossa ensi kesänä historiallinen lähes seitsemän sentin korotus litralta, eivätkä hallituksen kaavailut kompensoida muutos palkkaverotuksessa riitä autoa päivittäin tarvitsevan perheen kustannusten nousuun. Kyseessä on ilmastotoimeksi verhottu arjen raippavero, sillä autoilun aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä verotetaan jo nyt moninkertaisesti suhteessa muihin päästölähteisiin, Lepomäki summaa.

Myös kunnallisverot nousevat.

– Kuntaliitto on ennakoinut, että kunnallisveroa korotetaan ensi vuonna 80-90 kunnassa. Hallituksen viime päivien sekoilu muun muassa hoitajamitoituksessa saattaa tarkoittaa suurempia nostopaineita, jos kuntien menoja lisätään ilman, että niihin osoitetaan lisää rahaa. Tämänkin taakan kantaa viime kädessä keskituloinen palkansaaja, Lepomäki harmittelee.

– Kun lasketaan yhteen valtion ja kuntien tuloverotukseen sekä kulutusveroihin osuvat nostot, ovat lapsiperheet ensi vuonna helisemässä.

Pääministerillä on Lepomäen mukaan ensi viikon budjettiriihessä näytön paikka.

– Jos keskituloisten perheiden ostovoima heikkenee, on pääministeri Rinne jälleen rikkonut yhden lupauksensa, Lepomäki sanoo.