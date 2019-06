Elina Lepomäki Ylellä: Keskituloisen arjen kustannukset nousevat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen kansanedustajan mukaan hallitusohjelmasta puuttuu kaikki konkretia.

Kokoomuksen Elina Lepomäen mukaan Antti Rinteen (sd.) hallitus ottaa askelen vasemmalle.

– Verorasitus nousee ja tällainen valtion osallistuminen ihmisten arkielämään näyttäisi tämän ohjelman perusteella lisääntyvän. Aavistuksen ehkä peruutetaan halusta tuottaa ihmisille mahdollisuuksia ja vapauksia siihen omaan arkeen, Lepomäki arvioi Yle Puheen Politiikkaradiossa.

– Erityisen rankalta näyttää se, että keskituloisen ihmisen arjen kustannustaso nousee, hän jatkaa.

Elina Lepomäen mukaan myöskään mahdollisuudet työmarkkinoilla eivät ole paranemaan päin – vaikka tuleva hallitus toisin on viestittänytkin.

Kokoomusedustaja löytää ohjelmasta hyvääkin. Hänen mukaansa se sisältää paljonkin yksittäisiä asioita, joita voi kannattaa. Ohjelman kokonaisuus on kuitenkin Lepomäen mielestä vielä auki.

– Ohjelmasta puuttuu kaikki konkretia. Siellä ei juurikaan ole numeroita. Alussa on pieni taulukko, jossa on todettu, että esimerkiksi vuonna 2023 Suomen työttömyysaste on 4,8 prosenttia. Se edellyttäisi sitä, että meillä olisi yhtä joustavat työmarkkinat kuin Tanskassa, eli käytännössä esimerkiksi nolla irtisanomissuoja, mitä ei tule tapahtumaan. Tai sitten ihan täysin hajautettu sopimusjärjestelmä, täysin paikallinen sopiminen niin kuin Saksassa – eikä tule tapahtumaan sekään – yhdistettynä myös sellaiseen sosiaaliturvaan, Elina Lepomäki toteaa.

Hänen mukaansa hallituksen suunnitelmiin liittyy paljon muitakin kysymysmerkkejä.

– Sekin minusta on jännittävää, että lehtihaastattelujen perusteella tuleva pääministeri toteaa, että Suomen talouskasvu tulee olemaan kaksi prosenttia – mihin se perustuu?

Elina Lepomäki kertoo palanneensa tiistaina Berliinistä. Siellä ekonomistit povaavat hänen mukaansa nollakasvua jo tämän vuoden lopulle ja ensi vuodelle.

– Kuka ne meidän tuotteet ostaa, jos muu Eurooppa lähtee merkittävästi jo taantumaan. Nostetaanko me itsemme sitten ikään kuin niskavilloista ylöspäin, ja kauanko se kestää.