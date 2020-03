Elina Lepomäki: Viranomaisen tulkinta sotii arkijärkeä vastaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Finnair joutui luopumaan päästöhyvityspalvelustaan tutkinnan takia.

Finnair tiedotti maanantaina lopettavansa Push for Change -päästöhyvitys- ja biopolttoainepalvelunsa. Syynä on poliisihallituksen tutkinta. Poliisihallitus on katsonut päästöhyvitysten ja biopolttoaineostojen tarjoamisen lentomatkustajille olevan rahankeräyslain alaista toimintaa, jota yritys ei voi harjoittaa.

Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki ihmettelee asiaa.

– Tämä sotii arkijärkeä ja yleistä kv käytäntöä vastaan. EU:n ja YK:n ilmastopolitiikka perustuu ulkoisvaikutuksiin. Niiden kompensointi ei määritelmällisesti ole vastikkeetonta, Lepomäki toteaa Twitterissä.

Hän huomauttaa Compensate-säätiön perustaja Antero Vartian joutuvan ”hassaamaan aikaa” saman kummallisen tulkinnan vuoksi.

Poliisihallitus linjasi viime vuonna, että Vartian päästöhyvityspalvelua tarjoava säätiö tarvitsisi rahankeräysluvan. Poliisihallitus teki säätiön toiminnasta tutkintapyynnön.

Myös kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén hämmästelee Finnairin tilannetta.

– Eihän tässä ole mitään järkeä! Miten voimme olla ilmastoasioissa edelläkävijä, jos ihmisille ei anneta mahdollisuutta vapaaehtoisesti kompensoida omia päästöjään, hän kysyy Twitterissä.

