Elina Lepomäki: Vihreät lähtivät vanhan liiton takaajiksi

Kansanedustajan mukaan SDP-vetoinen hallitus ylläpitää työmarkkinoiden valta-asetelmia.

Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäen mukaan pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallitus on ottamassa ”reippaan viitosloikan kohti tunkkaista 1970-lukua”.

– Uusilla, tuoreilla kasvoilla edistetään ajatuksia, jotka edustavat paluuta aikaan, kun Kalevi Sorsan johdolla lähdettiin perustamaan kuvaputkiyhtiö Valcoa. Silloinkin ajateltiin, että tulevaisuus tulisi jotenkin nopeammin ja valoisampana, jos valtio satsaisi veronmaksajien rahoja heidän itsensä puolesta hyviltä kuulostaviin hankkeisiin, Elina Lepomäki sanoi eduskunnassa pitämässään puheenvuorossa.

– Raskaasti tappiollinen Valco kuopattiin vuonna 1980 vain muutama vuosi perustamisensa jälkeen. Käykö Rinteen hallitukselle samoin? Lepomäki kysyi.

Kansanedustaja totesi Antti Rinteen hallituksen siirtävän itselleen vastuun ihmisten rahojen käytöstä. Vastuu työpaikoista annetaan samalla korporaatioille.

– Se tarkoittaa paluuta korpimajoihin, joissa työmarkkinajohtajat sopivat yhä uudelleen, että mitään ei muuteta. Tällä mallilla on vuosikymmenten ajan ylläpidetty korkeaa työttömyyttä. Mallissa ei ole tilaa heille, jotka eivät noihin pöytiin mahdu, Elina Lepomäki sanoi.

– En tarkoita hallituksen ministereitä lukuisine valtiosihteereineen vaan niitä ihmisiä, jotka eivät pääse töihin kartuttamaan osaamistaan ja palkkapussiaan. Ja niitä yrityksiä, jotka jäävät kitumaan paikoilleen, kun kaikki on tehty niin hankalaksi, Lepomäki jatkoi.

Hän huomautti, että yli 60 000 suomalaisnuorta on syrjäytynyt tai syrjäytymisvaarassa. Yli 50-vuotiaiden on puolestaan usein haastavaa edes päästä työhaastatteluun.

– Ihmettelen, että vihreiden verrattain nuoren polven edustajat ovat lähteneet vanhan liiton valtaapitävien takuunaisiksi ja -miehiksi, Lepomäki sanoi.

Korkeasti verotettu Suomi jää jälkeen

Elina Lepomäen mukaan SDP:n tärkein tavoite on, ettei työmarkkinoiden nykyisiä valta-asemia keikuteta. Hallituksen talous- ja veropolitiikkaa hän kuvailee ”kansainvälisesti katsottuna äärivasemmistolaiseksi ihmiskokeeksi”.

– Hallitus kiristää veroastetta ja lupaa SAK:laisen hoviekonomistinsa suulla kiristää sitä vielä lisää, jos taantuma iskee, tai jos ei iskisikään. Veroasteemme on jo nyt maailman huippua, mikä on johtanut siihen, että Suomessa kaikki on kallista. Teemme myös asiat mieluummin itse sen sijaan, että laittaisimme ammattilaisen asialle, Elina Lepomäki sanoi.

Hän viittasi tilastoihin, joiden mukaan Suomen veroaste on jo ilman hallituksen toimia noin kymmenen prosenttiyksikköä muita läntisiä OECD-maita korkeampi. Myös teollisuuden tuottavuuskehityksessä takamatkaa on 20 prosenttia verrattuna EU:n keskiarvoon.

– Nuo maat ajavat meistä ohi niin elintasossa kuin tulevaisuudessakin. Suomi jää jälkeen. Rinteen hallituksen toimesta aitajuoksijan jalat sidotaan jo lähtötelineisiin, Elina Lepomäki totesi.

– Rinne keskittää pääomat sinne, missä niitä jo on. Hallitus pelaa patamustaa tulevaisuuspokeria, jota ei voi voittaa. Panoksena heillä on veronmaksajien rahat ja ihmisten unelmat, Lepomäki jatkoi.

Rinteen konservatiivihallitus ottaa rohkean viitosloikan kohti tunkkaista seiskytlukua. Valta säilyy korpimajoissa ja muilta osin hallitusta voisi kutsua Sipilä II:ksi: Mörkö löi sisään. Mutta miksi @vihreat lähtivät vanhan liiton takuunaisiksi? Koko puhe: https://t.co/JrPVpeLtwb pic.twitter.com/4dujoJIpCU — Elina Lepomäki (@elinalepomaki) June 12, 2019