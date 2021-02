Elina Lepomäki: Verotuksella ei kannata ampua itseään jalkaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan vasemmisto harmonisoisi verotusta ylöspäin, kokoomus alaspäin.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Elina Lepomäki on huolissaan vasemmistopuolueiden edustajien ehdottamista veronkiristyksistä. Lepomäen mukaan Suomessa tulisi keskustella veronkorotusten sijaan talouskasvusta.

– Verotus on talouspolitiikan iso sinko. Sillä ei kannata ampua itseään jalkaan. Näin (Jussi) Saramo ja (Matias) Mäkynen kuitenkin tekisivät. Satojen miljoonien veronkiristykset maailman lähes kireimmin verotetussa taloudessa olisivat myrkkyä kasvulle, Elina Lepomäki sanoo tiedotteessa.

Hän viittaa opetusministeri Jussi Saramon (vas.) ja SDP:n kansanedustajan Matias Mäkysen julkisiin puheenvuoroihin.

Mäkysen mukaan verot ovat hallituksen pöydällä, kun julkisen talouden sopeutuksesta ryhdytään puhumaan.

– Verotuksessa pätee yksinkertainen muistisääntö: verotetaan enemmän sitä, mitä halutaan vähemmän – ja vähemmän sitä, mitä halutaan enemmän. Työn, yritystoiminnan ja riskinoton verotusta olisikin määrätietoisesti kevennettävä, Lepomäki sanoo.

Laaja veropohja hyvä tavoite

Lepomäkeä harmittaa ”vasemmistopuolueiden populistiset sävyt” verokeskustelussa.

– Demarit ja vasemmisto ovat ottaneet listaamattomien yhtiöiden verohuojennuksen hampaisiinsa. Mielestäni laaja veropohja on hyvä tavoite. Eromme on kuitenkin siinä, että vasemmisto harmonisoisi verotusta ylöspäin, me kokoomuksessa alaspäin, Lepomäki kertoo.

Valtiovarainministeriön virkamiehet julkaisivat viikko sitten raportin, jonka mukaan suomalaisten elintaso on merkittävästi muita Pohjoismaita jäljessä, ja kuilu uhkaa syventyä tulevan kymmenen vuoden aikana. Lepomäki peräänkuuluttaa Suomeen kunnianhimoista kasvupolitiikkaa.

– Kasvu syntyy yrityksissä. Jos yksityisellä sektorilla loppuu into investoida, voi valtio omilla panostuksillaan korkeintaan loiventaa laskua, Lepomäki toteaa.

Kokoomus on julkaissut toimenpidelistansa työllisyyden vahvistamiseksi sadalla tuhannella henkilöllä sekä yritysten ja yrittäjien aseman parantamiseksi. Kokoomus on ehdottanut myös korkeakoulujen pääomittamista ja tutkimus- ja kehittämispanoksien nostamista sadalla miljoonalla joka vuosi seuraavat kymmenen vuotta.