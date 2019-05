Elina Lepomäki: Vaikea nähdä, että tämä oli pettymys

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja Elina Lepomäki korostaa, ettei hallitustunnustelijan alijäämätavoitteesta saatu minkäänlaista kokonaiskuvaa.

Kansanedustaja Elina Lepomäen (kok.) mielestä on vaikea nähdä, että kokoomuksen jääminen ulos hallitusneuvotteluista olisi ollut kenellekään puolueessa pettymys.

– Vaikea nähdä, että tämä oli yhtään kenellekään kokoomuksessa pettymys, jos seisomme suoraselkäisesti omien tavoitteidemme takana, Lepomäki kommentoi asiaa eduskunnassa.

Hallitustunnustelija ja SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne kertoi tänään aloittavansa hallitusneuvottelut keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n kanssa.

Lepomäki korostaa, että hallitustunnustelijalta ei saatu esimerkiksi ”minkäänlaista kokonaiskuvaa siitä, minkälaista alijäämää hän tavoittelee”.

– Julkisen talouden kehyksissä on laskettu, että ilman edes yhtään uutta menopäätöstä valtio ja kunnat ovat tämän hallituskauden lopussa viisi miljardia euroa alijäämäisiä. Siis viisi miljardia. Ja jos me emme saa kuvaa siitä, mikä mahdollisen tulevan pääministerin mielestä olisi se alijäämätavoite, niin emmehän me voi lähteä edes kompromisseja tekemään kun emme tiedä, mihin se kirkko pitäisi laittaa keskellä kylää.