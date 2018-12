Elina Lepomäki: Uudistukset puuttuvat, vaikka taantuma häämöttää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan ilmastovaalien lisäksi tarvitaan talousvaalit.

Suomessa on oltu viimeisen kahden vuoden aikana tyytyväisiä kohentuneisiin talouslukuihin, mutta kansanedustaja Elina Lepomäen (kok.) mukaan ”pian saattaa olla toinen ääni kellossa”.

− Meno näyttäisi maailmalla hidastuvan. Suomen suurimman kauppakumppanin Saksan talouskasvu vaipui kolmannella neljänneksellä jopa hivenen miinukselle. Kauppasota, Italian ja Ranskan ongelmat sekä hiljalleen kiristyvä keskuspankkipolitiikka ovat nakertaneet talousnäkymiä syksyn mittaan, Lepomäki kirjoittaa Puheenvuoron blogissa.

Hän sanoo kysymyksen kuuluvan: mitä tapahtuu, kun uusi taantuma alkaa ja korot ovat jo valmiiksi miinuksella?

− EKP:n ohjauskorko on nollassa ja sen pankeille tarjoama talletuskorko on −0,4 %. Korkoja ei kovin paljon enää voi laskea. EKP voi tietenkin jatkaa − ja todennäköisesti jatkaakin − pankkien edullista rahoittamista eri rahoitusoperaatioiden (kuten TLTRO) kautta. Italialaiset pankit kuuluvat ohjelman suurimpiin käyttäjiin.

Euroopan keskuspankin odotetaan ilmoittavan torstaina määrällisen elvytyksen ohjelman (QE) päättämisestä.

− Sikäli kuin QE nyt päättyy, se on toki mahdollista aloittaa uudelleen. Toistaiseksi EKP:n itselleen asettamat ostorajat alkavat kuitenkin olla useiden maiden kohdalla täynnä. Esimerkiksi Suomen osalta ollaan jo lähellä 33 prosentin rajaa. (Tiesithän, että Suomen pankki omistaa jo 30 % valtionvelasta!), Lepomäki kirjoittaa.

− Näiden rajojen nostaminen ei olisi mikään läpihuutojuttu, hän lisää.

Lepomäki luettelee syitä, miksi talousvaalit hänen mielestään tarvitaan. Yksi niistä on, että työmarkkinoiden ja sosiaaliturvan rakenneuudistukset ovat kokonaan tekemättä, ”vaikka uusi taantuma alkaa jo häämöttää”. Lisäksi paine oman talouden hoitamiseen hänen mielestään kasvaa tulevaisuudessa, kun ultralöysän korkopolitiikan aika on tällä erää ohi.

Hänen mukaansa on myös keskitytty puhumaan tuloeroista.

− Vaikka Suomessa niitä ei juuri ole. Niitä pitäisi pikemmin vähän ollakin, että ihmiset pääsisivät elämässään vaurastumaan myös omalla työllään. Kevyt rahapolitiikka on kasvattanut varallisuuseroja ja suosinut omistavaa luokkaa, joka on voinut hyödyntää velkavipua. Se on paljon isompi juttu, hän sanoo.